  1. استانها
  2. یزد
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

برداشت بیش از ۷۶۵ تن انار در خضرآباد اشکذر آغاز شد

برداشت بیش از ۷۶۵ تن انار در خضرآباد اشکذر آغاز شد

یزد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر از آغاز برداشت انار از ۴۵ هکتار باغ در بخش خضرآباد خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۷۶۵ تن انار در این منطقه برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا میرجلیلی اظهار کرد: به‌طور متوسط از هر هکتار باغ انار در خضرآباد حدود ۱۷ تن محصول برداشت می‌شود.

وی ارقام انار اتابکی، میخوش شیرین، شهوار زاغ و ملس را از محصولات این منطقه برشمرد و افزود: برداشت انار از اواخر مهرماه آغاز شده و حدود یک ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با اشاره به فعالیت باغداران در روستاهای بخش خضرآباد گفت: اتابک و پناهکوه از مهم‌ترین مناطق برداشت انار در این بخش هستند.

میرجلیلی کیفیت انار خضرآباد را به ارتفاع بیشتر و شرایط آب‌وهوایی مناسب این منطقه نسبت داد.

کد مطلب 6984890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها