برداشت بیش از ۷۶۵ تن انار در خضرآباد اشکذر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا میرجلیلی اظهار کرد: به‌طور متوسط از هر هکتار باغ انار در خضرآباد حدود ۱۷ تن محصول برداشت می‌شود.

وی ارقام انار اتابکی، میخوش شیرین، شهوار زاغ و ملس را از محصولات این منطقه برشمرد و افزود: برداشت انار از اواخر مهرماه آغاز شده و حدود یک ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با اشاره به فعالیت باغداران در روستاهای بخش خضرآباد گفت: اتابک و پناهکوه از مهم‌ترین مناطق برداشت انار در این بخش هستند.

میرجلیلی کیفیت انار خضرآباد را به ارتفاع بیشتر و شرایط آب‌وهوایی مناسب این منطقه نسبت داد.