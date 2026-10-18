افزایش ۱۰ درصدی جمعیت شتر و تولیدات آن در حمیدیه ‌

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهر دغلاوی شامگاه امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پرورش شتر در شهرستان به دلیل سازگاری این دام با شرایط اقلیمی منطقه، برخورداری از مراتع و منابع طبیعی و هزینه‌های نسبتاً پایین تغذیه، از ظرفیت‌های مهم بخش دامپروری به شمار می‌رود.

‌وی افزود: آمار موجود نشان می‌دهد جمعیت شتر شهرستان ۱۸۰ نفر است و پنج نفر از بهره‌برداران در زمینه پرورش این دام فعالیت دارند؛ میزان تولید گوشت شتر در سال جاری سه تن گزارش شده و شیر تولیدی نیز عمدتاً برای تغذیه بچه‌شترها مصرف می‌شود و مقدار محدودی از آن در اختیار پرورش‌دهندگان قرار می‌گیرد.

‌دغلاوی تصریح کرد: جمعیت شتر و میزان تولیدات آن نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است و نژاد شترهای پرورشی شهرستان از نوع عربی است؛ وجود پوشش جنگلی و مراتع، شرایط مناسبی برای تأمین علوفه و کاهش هزینه‌های تغذیه فراهم می‌کند، به‌گونه‌ای که در برخی فصول سال نیاز به تغذیه دستی این دام کاهش می‌یابد و مقاومت نسبی شتر در برابر بیماری‌ها و پایین بودن میزان تلفات نیز از دیگر مزیت‌های پرورش این دام محسوب می‌شود.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه گفت: تقویت زیرساخت‌های فرآوری، توسعه بازار فروش و صادرات فرآورده‌های شتر و گسترش برنامه‌های حمایتی و تسهیلات ویژه پرورش‌دهندگان در قالب برنامه‌های اصلاحی آینده در دستور کار قرار می‌گیرد، تا با ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فرآوری محصولات، حمایت‌های مالی و تسهیل دسترسی بهره‌برداران به تسهیلات، زمینه رونق پرورش شتر و توسعه پایدار دامپروری شهرستان فراهم ش

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