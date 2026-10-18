صادرات ۲۱ میلیارد دلاری کشور؛همگرایی اقتصادی ایجاد و تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر ربیهاوی، یکشنبه شب در همایش دیپلماسی اقتصادی و راهبردهای توسعه صادرات آذربایجان‌غربی که در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد،با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری آذربایجان‌غربی گفت: این استان از توانمندی‌ های بالایی در حوزه تجارت برخوردار است و باید شرایطی فراهم شود تا این ظرفیت‌ها به‌صورت مؤثر درجهت گسترش مبادلات تجاری با کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرند.

وی با تاکید بر ظرفیت های تجاری آذربایجان‌غربی افزود: نباید با وضع بخشنامه هاو قوانین دست وپا گیر مانعی در مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان ایجاد کرد بلکه باید از فرصت‌های موجود برای توسعه تجارت با کشورهای منطقه استفاده کرد.

ربیهاوی با اشاره به امکان توسعه فعالیت‌های نمایشگاهی در این استان گفت: آذربایجان‌ غربی می‌تواند با برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، به‌عنوان نماینده ایران در کشورهای منطقه نقش‌آفرینی کند و زمینه معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور را فراهم آورد.

مدیرکل دفتر غرب آسیا و آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی از سیاست‌های اصلی تجارت خارجی کشور است، تصریح کرد: سیاست تجارت خارجی ما بر حمایت صددرصدی از بخش خصوصی استوار است و باید بستر فعالیت و حضور مؤثر فعالان اقتصادی در بازارهای هدف فراهم شود.

وی با اشاره به نقش رایزنان بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: رایزنان بازرگانی به‌ عنوان نمایندگان بخش خصوصی به کشورهای هدف اعزام می‌شوند تا زمینه توسعه روابط تجاری و تسهیل فعالیت صادرکنندگان را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر غرب آسیا و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران بر ضرورت تقویت همگرایی در حوزه اقتصاد تاکید کرد و گفت: وحدتی که در کشور وجود دارد، باید در بخش اقتصادی نیز ایجاد و تقویت شود تا زمینه رونق تجارت، توسعه مبادلات اقتصادی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های کشور فراهم شود.

کریدورهای تجاری و زیرساخت‌های لجستیکی صادراتی توسعه یابد

رئیس اداره هماهنگی رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت توسعه مسیرهای جایگزین برای صادرات کشور گفت: با توجه به محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی در ماه‌های اخیر، راهکارهای مختلفی از جمله توسعه حمل‌ونقل ریلی برای تسهیل تجارت خارجی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

محمد رجب نژاد افزود: کریدورهای تجاری و زیرساخت‌های لجستیکی صادراتی پس از جنگ از اهمیت بیشتری در تجارت خارجی کشور برخوردار شده‌اند و توسعه این ظرفیت‌ها می‌تواند در تسهیل صادرات و کاهش آسیب‌پذیری مسیرهای تجاری مؤثر باشد.

وی با اشاره به اهمیت مسیرهای حمل‌ونقل در تجارت خارجی کشور تصریح کرد: در سال گذشته، حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی از مسیر دریا انجام شده است؛ از این‌رو، با توجه به محدودیت ‌های ماه ‌های اخیر، بررسی مسیرهای جایگزین و توسعه ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

رئیس اداره هماهنگی رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اقدامات این سازمان در شرایط جنگی و پس از آن گفت: سازمان توسعه تجارت برای حفظ و تقویت حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، رویکرد فعال‌تری در پیش گرفته است.

وی ادامه داد: دسترسی به اطلاعات دقیق بازارهای هدف، آگاهی از مقررات مالی و تجاری کشورهای مقصد و شناسایی شرکای اقتصادی از جمله محورهای فعالیت این سازمان برای توسعه صادرات پس از جنگ است.

رجب‌نژاد با اشاره به فعالیت ۱۷ رایزن بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی کشور اظهار کرد: رویکرد جدید سازمان در حوزه رایزنان بازرگانی این است که فعالیت آن‌ها صرفاً جنبه تشریفاتی نداشته باشد، بلکه بتوانند تصویری دقیق، به‌روز و کاربردی از شرایط بازار کشور محل مأموریت خود ارائه دهند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در توسعه فرهنگ صادرات خاطرنشان کرد: رسانه‌ها می‌توانند با ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت صادرات و نقش آن در ارزآوری و رشد اقتصادی، در تقویت جایگاه صادرات در کشور نقش مؤثری ایفا کنند.