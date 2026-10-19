یک سایت جدید ارتباطی در خراسان رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، آیین افتتاح این سایت ارتباطی، با حضور سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم احمدآباد، رضویه، سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی، علی دلگیر مدیرکل فاوای استان خراسان رضوی و مدیر ارشد منطقه شمال‌شرق ایرانسل، در محل سایت برگزار شد.



این سایت ارتباطی جدید، با اعتباری معادل ۱۶۸ میلیارد ریال راه‌اندازی شده است.



ایرانسل نزدیک به ۱۸۰۰ سایت ارتباطی در استان خراسان رضوی راه‌اندازی کرده و با این تعداد سایت، ۹۰ درصد جمعیت این استان را تحت پوشش ارتباطات پهن‌باند قرار داده است.