حجت‌الاسلام حسین درویش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شبهات مطرح‌شده درباره علت غیبت طولانی‌مدت امام زمان(عج) اظهار کرد: یکی از پرسش‌های اساسی در این زمینه آن است که چرا امام زمان(عج) ظهور نمی‌کند تا با تشکیل حکومت جهانی، زمین را از عدل و داد پر کند؛ در پاسخ باید گفت تحقق چنین انقلابی، علاوه بر وجود رهبری شایسته، نیازمند آمادگی مردم جهان برای پذیرش حکومت عدل الهی است.

وی افزود: حکومت جهانی امام زمان(عج) بر اساس اسباب و وسایل طبیعی تحقق می‌یابد و قرار نیست همه مراحل آن از طریق معجزه انجام شود؛ ازاین‌رو، فراهم‌شدن مقدمات ظهور، مستلزم شکل‌گیری آمادگی‌های مختلف در جوامع بشری است.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: نخستین آمادگی موردنیاز، آمادگی فکری و روانی مردم است؛ به این معنا که جوامع بشری باید به این درک برسند که بسیاری از بحران‌های جهان، از جمله جنگ، خونریزی، فقر و فساد، حاصل عملکرد و نظام‌های انسانی است و پیشرفت فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند سعادت بشر را تضمین کند.

درویش‌زاده تصریح کرد: فناوری پیشرفته زمانی می‌تواند در خدمت خوشبختی انسان‌ها قرار گیرد که در چارچوب اصول انسانی و ارزش‌های الهی به کار گرفته شود؛ در غیر این صورت، همین پیشرفت‌ها می‌تواند به ابزاری برای جنگ، تخریب و کشتار انسان‌های بی‌گناه تبدیل شود.

وی بیان کرد: دومین آمادگی برای تحقق حکومت جهانی امام زمان(عج)، آمادگی فرهنگی و علمی جوامع است. بشر باید به مرحله‌ای از رشد فرهنگی و اجتماعی برسد که اختلاف نژاد، رنگ و موقعیت جغرافیایی را مانعی برای همزیستی مسالمت‌آمیز نداند و بتواند در سایه وحدت، عدالت، برادری و برخورداری از اقتصادی سالم، زندگی مشترکی را در سطح جهانی تجربه کند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: از دیگر مقدمات ظهور، پرورش نیروهای انقلابی و فداکاری است که بتوانند هسته اصلی یاران و نیروهای مدافع حکومت جهانی امام زمان(عج) را تشکیل دهند؛ زیرا تحقق چنین حکومتی، تنها با ادعا و انتظار زبانی امکان‌پذیر نیست، بلکه به انسان‌هایی آگاه، مسئولیت‌پذیر و آماده ایثار نیاز دارد.

درویش‌زاده اضافه کرد: منتظر واقعی امام زمان(عج) نمی‌تواند نسبت به سرنوشت ملت‌های مظلوم و تحولات جهان بی‌تفاوت باشد؛ بلکه باید بداند تحقق عدالت جهانی با بی‌تفاوتی در برابر ظلم و تجاوز سازگار نیست و یاری مظلومان و ایستادگی در برابر ستمگران، از مسئولیت‌های مهم منتظران به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: عزت، امنیت و پیشرفت واقعی جامعه در گرو حرکت در مسیر الهی، پایبندی به ارزش‌های دینی و حمایت از حق و عدالت است. بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، عزت از آن خداوند است و انسان‌ها نباید عزت و سربلندی خود را در وابستگی به قدرت‌های مستکبر جست‌وجو کنند.

این کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به ضرورت حمایت از جریان حق و پرهیز از همراهی با ظلم و فساد، بیان کرد: خداوند در قرآن کریم انسان‌ها را به همکاری در نیکی و تقوا دعوت کرده و از همکاری در گناه و تجاوز بازداشته است؛ بنابراین، حمایت و پشتیبانی افراد و جوامع باید در مسیر خیر، عدالت و مقابله با ستم باشد.

درویش‌زاده همچنین با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره طولانی‌شدن جنگ، تأکید کرد: پیش از طرح چنین موضوعاتی باید به این نکته توجه داشت که ملت ایران آغازگر تجاوز نبوده و دفاع در برابر حمله و تهدید، موضوعی متفاوت از آغاز جنگ است؛ ازاین‌رو، اظهارنظر درباره تداوم طولانی‌مدت درگیری‌ها باید بر مبنای واقعیت‌ها و شرایط موجود صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر جامعه خواهان عزت، امنیت، آسایش و رفاه است، باید در مسیر خداوند حرکت کند، ارزش‌های الهی را سرلوحه رفتار خود قرار دهد و به‌جای تکیه بر قدرت‌های ستمگر، بر ایمان، وحدت، عدالت‌خواهی و حمایت از جبهه حق تکیه داشته باشد.