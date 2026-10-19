پیشرفت ۶۰ درصدی فاز نخست مجتمع قضایی شهید قندی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، مجید دهقان بنادکی با تشریح مشخصات پروژه مجتمع قضایی شهید قندی اظهار کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۹ هزار و ۹۳۹ مترمربع و با زیربنای ۲۶ هزار و ۵ مترمربع در حال احداث است.

وی افزود: این مجتمع در ۶ طبقه شامل یک طبقه زیرزمین، یک طبقه همکف و چهار طبقه روی همکف، با اسکلت بتنی طراحی شده است.

معاون مالی دادگستری کل استان یزد ادامه داد: پیشرفت فیزیکی فاز نخست پروژه، شامل مرحله اول اجرای اسکلت بتنی و دیوارچینی طبقات، حدود ۶۰ درصد برآورد می‌شود؛ در حالی که پیشرفت کلی مجموعه با احتساب ساختمان‌های اصلی و جانبی، حصارکشی و محوطه‌سازی، حدود ۱۵ درصد است.

دهقان بنادکی بر ضرورت پیگیری مستمر عملیات عمرانی و هماهنگی برای پیشبرد مراحل مختلف پروژه تأکید کرد.