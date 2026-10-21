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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

هلاکت عامل تروریستی در خاش

هلاکت عامل تروریستی در خاش

زاهدان- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از درگیری مسلحانه مأموران انتظامی با سرنشینان دو خودروی پژو در خاش خبر داد و اعلام کرد: یک فرد مسلح کشته و یک قبضه کلاشینکف به همراه مهمات کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی، مأموران انتظامی شهرستان خاش، در محدوده پمپ‌ بنزین سرحد به دو دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند که در ادامه، سرنشینان خودروها به سمت مأموران تیراندازی کردند و درگیری مسلحانه رخ داد.

در جریان این درگیری، یک نفر از افراد مسلح به هلاکت رسید و دو نفر دیگر از این افراد بزدل، فرار را بر قرار ترجیح دادند که تلاش برای دستگیری آنان ادامه دارد.

مأموران ضمن توقیف هر دو خودرو، یک قبضه سلاح کلاشینکف، چهار تیغه خشاب و ۷۷ عدد تیر جنگی کشف کردند.

کد مطلب 6985036

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