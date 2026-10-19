صعود تیم ملی بسکتبال با ویلچر به مرحله حذفی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران امروز (دوشنبه، ۲۷ مهرماه) در سومین دیدار خود از مرحله گروهی بازی های پاراآسیایی به مصاف تیم ملی فیلیپین رفت و در پایان با نتیجه ۷۱ بر ۴۵ به پیروزی رسید.



تیم ملی ایران پیش از این نیز در دو دیدار نخست مرحله گروهی، با نتیجه ۸۱ بر ۲۳ مقابل عراق و ۶۷ بر ۶۲ برابر کره جنوبی به برتری رسیده بود. بدین ترتیب این تیم با کسب سومین برد متوالی، صعودش به مرحله حذفی را قطعی کرد.



محمدحسن سیاری، امید هادی‌اظهر، وحید غلام‌آزاد، مرتضی عابدی، مهدی عباسی، امیررضا احمدی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، عبدالجلیل قرنجیک، محمد محمدنژاد، رضا نیک‌سیرت و محمدطاها یارمحمدی، اعضای تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در این رقابت‌ها هستند.



بهروز سلطانی به‌عنوان سرمربی، غلامرضا نامی به‌عنوان مربی، محمدرضا دستیار به‌عنوان کمک‌مربی و مهرداد آگین به‌عنوان سرپرست، اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.