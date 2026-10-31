درگذشت یک مدیر فیلمبرداری باسابقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، سید مهدی شکیبا مدیر فیلمبرداری پیشکسوت سینما و تلویزیون پس از تحمل یک دوره بیماری عصر جمعه ۸ آبان درگذشت.

در کارنامه هنری زنده‌یاد شکیبا فیلمبرداری هفده اثر سینمایی و تلویزیونی دیده می‌شود که از جمله آنها می‌توان از «ستارگان خاک» (۱۳۷۳)، «تاریخ روابط ایران و انگلیس» (۱۳۷۲)، «سهراب تا سهراب‌» (۱۳۷۲) و مجموعه «کارآگاه علوی ۲» (۱۳۷۸)، «قطار ابدی» (۱۳۷۶) و ... اشاره کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این سینماگر را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.