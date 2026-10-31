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۹ آبان ۱۴۰۵، ۸:۴۰

درگذشت یک مدیر فیلمبرداری باسابقه

درگذشت یک مدیر فیلمبرداری باسابقه

سید مهدی شکیبا مدیر فیلمبرداری پیشکسوت سینما درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، سید مهدی شکیبا مدیر فیلمبرداری پیشکسوت سینما و تلویزیون پس از تحمل یک دوره بیماری عصر جمعه ۸ آبان درگذشت.

در کارنامه هنری زنده‌یاد شکیبا فیلمبرداری هفده اثر سینمایی و تلویزیونی دیده می‌شود که از جمله آنها می‌توان از «ستارگان خاک» (۱۳۷۳)، «تاریخ روابط ایران و انگلیس» (۱۳۷۲)، «سهراب تا سهراب‌» (۱۳۷۲) و مجموعه «کارآگاه علوی ۲» (۱۳۷۸)، «قطار ابدی» (۱۳۷۶) و ... اشاره کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این سینماگر را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 6994768
ندا زنگینه

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