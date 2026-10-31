نحوه دریافت ارز از دانشجویان خارجی؛ تاثیر جنگ بر انگیزه تحصیل در ایران

سید محمدباقر جعفری، مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات اجرای مصوبه حساب ارزی دانشگاه‌ها، از فراهم شدن امکان دریافت مستقیم ارز از دانشجویان بین‌المللی و تبدیل آن به ریال خبر داد.

وی همچنین با اشاره به افزایش متقاضیان تحصیل در ایران، بر اهمیت جذب دانشجویان خارجی در تقویت اقتصاد و دیپلماسی علمی کشور تأکید کرد.

جعفری درباره مصوبه حساب ارزی دانشگاه‌ها گفت: مصوبه ایجاد حساب ارزی با هدف رفع مشکلات مربوط به تبدیل ارز دانشجویان و دریافت مستقیم ارز از آنان به تصویب هیئت دولت رسیده و ابلاغ شده است و اکنون قابلیت اجرا دارد. پیش از این، دانشگاه‌ها به دلیل محدودیت در داشتن حساب ارزی یا پایین بودن نرخ تبدیل ارز، کمتر به این سمت می‌رفتند. این موضوع باعث می‌شد واسطه‌هایی در فرایند دریافت شهریه دانشجویان خارجی حضور داشته باشند و در نهایت، با وجود تلاش نظام آموزش عالی برای ارائه خدمات آموزشی، بخش‌هایی از منابع مالی به واسطه‌ها برسد.

وی افزود: با اجرای این مصوبه، دانشگاه می‌تواند حساب ارزی ایجاد و دانشجو مبلغ موردنظر را مستقیماً به حساب دانشگاه واریز کند. در همان روز نیز بانک مرکزی ارز را تبدیل و معادل ریالی آن را به حساب دانشگاه واریز می‌کند. دانشگاه می‌تواند منابع ریالی را برای هزینه‌های خود مصرف کند یا از معادل ارزی آن برای پرداخت هزینه‌های بین‌المللی دانشگاه استفاده کند. این مصوبه با تلاش سازمان امور دانشجویان و سایر نهادهای مرتبط در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شده است.

مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان در ادامه درباره برنامه جذب دانشجویان خارجی با توجه به تحریم‌ها و شرایط منطقه اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ هزار دانشجوی خارجی داریم. ما برای ورود دانشجویان خارجی به نظام آموزش عالی کشور، محدودیت خاصی از نظر کشور مبدأ به جز اتباع اسرائیلی نداریم و دانشجویان از کشورهای مختلف می‌توانند وارد دانشگاه‌های ایران شوند و تحصیل کنند. تنها موضوعی که در شرایط فعلی می‌تواند مانع این روند شود، فضای منطقه و وضعیت جنگی است؛ وگرنه از نظر ما محدودیتی برای جذب دانشجویان خارجی وجود ندارد.

جعفری ادامه داد: حتی با توجه به مقاومت خوبی که ایران در برابر آمریکا داشته است، تعداد متقاضیان تحصیل در ایران بیشتر هم شده است و این موضوع می‌تواند زمینه افزایش جذب دانشجویان بین‌المللی را فراهم کند. در صحبت با برخی از سفیران کشورهای خارجی می‌گویند دانشجوی ما می‌خواهد که بیاید یاد بگیرد چطور در حوزه دفاعی، مثل ایران، دفاع کند.

وی درباره اینکه درخواست از کدام کشورهای مبدأ دانشجویان خارجی افزایش داشته است، گفت: دانشجویان متقاضی تحصیل در ایران از کشورهای مختلفی هستند. کشورهای حوزه منطقه، به‌ویژه عراق، همچنین هند و پاکستان و کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی، از جمله مناطقی هستند که دانشجویان آن‌ها برای تحصیل در ایران اقدام می‌کنند و متقاضیان از ملیت‌های متفاوتی هستند.