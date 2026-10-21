حضور تاج و مومنی در جلسه AFC به میزبانی ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین روز کنفرانس رؤسا و دبیران کل فدراسیون‌های فوتبال آسیا با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران و حامد مومنی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال، به میزبانی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در شهر توکیو برگزار شد.

در این نشست، رؤسا و دبیران کل فدراسیون‌های عضو AFC به بررسی موضوعات و محورهای مختلف مرتبط با توسعه و آینده فوتبال در قاره آسیا پرداختند.

سیر تحول فوتبال ژاپن،نوآوری و روندهای جهانی در زمینه مقابله با تبانی در مسابقات، الزامات رهبری در فوتبال امروز آسیا و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای ارتقای عملکرد راهبردی و عملیاتی از جمله محورهای ارائه و گفت‌وگو در این کنفرانس بود.

همچنین ماتیاس گرافتستورم، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی فوتبال (FIFA)، در این کنفرانس حضور داشت.

مهدی تاج و حامد مومنی در ادامه این برنامه، علاوه بر شرکت در نشست‌های تخصصی AFC، دیدارهایی را با مسئولان و نمایندگان برخی فدراسیون‌های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهند کرد.