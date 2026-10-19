صعود برگزیدگان «مدهامتان» اردبیل به مرحله استانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا توانا اظهار کرد: مرحله شهرستانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با حضور ۵۸ تیم متشکل از ۹ فعال قرآنی برگزار شد و تیم‌های برگزیده به مرحله استانی راه یافتند.

وی تصریح کرد: این رقابت‌ها در سطح شهرستان‌های خلخال، بیله سوار، مشگین شهر، نمین، سرعین، اردبیل برگزار شد و فعالان قرآنی کانون‌های مساجد در رشته‌های مختلف به رقابت پرداختند.

توانا با یادآوری این مطلب که مرحله استانی این دوره از مسابقات به زودی برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این مسابقات فرصتی برای رقابت سالم، هم‌افزایی و درخشش تیم‌های قرآنی کانون‌های مساجد در سطح ملی فراهم می‌کند و پایان مرحله شهرستانی، گامی مهم در مسیر شناسایی استعدادهای برتر قرآنی استان است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل تاکید کرد: هدف اصلی مسابقات قرآنی «مدهامتان»، تقویت فعالیت‌های قرآنی در بستر مسجد و شناسایی استعدادهای برتر حوزه قرآنی است و این هدف در مرحله شهرستانی به خوبی محقق شد.

توانا افزود: هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» در رشته‌های متنوعی از جمله قرائت تحقیقی، قرائت ترتیل، حفظ عمومی (۱ جزء، ۳ جزء و ۵ جزء)، حفظ تخصصی (۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل)، اذان، مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی (خوشنویسی و نقاشی آیات)، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز برگزار شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل با اشاره به اینکه مسابقات قرآنی «مدهامتان» در ادوار گذشته با استقبال پرشور تیم‌های قرآنی همراه بوده است، خاطرنشان کرد: این رقابت‌ها توانسته بستری مؤثر برای رقابت و ارتقای سطح فعالیت‌های قرآنی در مساجد استان ایجاد کند و پایان مرحله شهرستانی نیز با استقبال خوب فعالان قرآنی همراه بود.

با پایان مرحله شهرستانی، اکنون نگاه‌ها به مرحله استانی این مسابقات است؛ مرحله‌ای که برگزیدگان شهرستان‌ها در آن به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت نمایندگان استان اردبیل برای حضور در سطح ملی معرفی خواهند شد.