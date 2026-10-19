دستگیری ۲ سارق و کشف خودروی مسروقه در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد در تشریح جزئیات این پرونده‌ها اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از یک ساختمان در حال احداث و خالی از سکنه شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ جورقان قرار گرفت که با هوشیاری و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی متهم شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در بازرسی از وسیله نقلیه متهم ۱۰۰ کیلوگرم نبشی و میلگرد مسروقه کشف و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در ادامه به دستگیری سارق یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ از سوی ماموران کلانتری ۱۱ شکریه نیز اشاره کرد و گفت: در پی اعلام گزارش سرقت یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ موضوع در دستور کار گشت‌های انتظامی قرار گرفت که مأموران هنگام گشت زنی در میدان بوعلی به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با دو پلاک متفاوت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ طولابی نژاد تصریح کرد: پس از استعلام‌های پلاک و مشخص شدن عدم تطابق آن با خودرو راننده به همراه وسیله نقلیه به کلانتری منتقل شد و متهم در جریان تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد و با حضور مالباختگان پرونده تکمیل و متهم با معرفی به دادسرا راهی زندان شد.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه برخورد قاطع با سارقان از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اولویت‌های پلیس است که با تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی به جد دنبال می‌شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.