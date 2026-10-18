به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت از مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان دورود، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ دورود با انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی سارق شدند و پس از هماهنگی قضایی، طی عملیاتی وی را به همراه مقادیری از اموال مسروقه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دورود با اشاره به اعتراف متهم به ۱۳ فقره سرقت از مشاعات ساختمانی و محتویات خودرو، بیان کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.