  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

سارق حرفه‌ای با ۱۳ فقره سرقت در دورود دستگیر شد

سارق حرفه‌ای با ۱۳ فقره سرقت در دورود دستگیر شد

دورود- فرمانده انتظامی دورود از دستگیری سارق حرفه‌ای مشاعات ساختمانی و محتویات خودرو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت از مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان دورود، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ دورود با انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی سارق شدند و پس از هماهنگی قضایی، طی عملیاتی وی را به همراه مقادیری از اموال مسروقه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دورود با اشاره به اعتراف متهم به ۱۳ فقره سرقت از مشاعات ساختمانی و محتویات خودرو، بیان کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6981891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها