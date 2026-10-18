برخورد با مالخرها در البرز؛ ۴۹ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلار القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان البرز، امروز در نمایشگاه کشفیات پلیس آگاهی استان، از دستگیری ۴۹ نفر شامل ۳۹ سارق و ۱۰ مالخر در جریان اجرای طرح مقابله با شبکه‌های سرقت خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ قلم کالای مسروقه به ارزش بیش از ۸۶۰ میلیارد ریال در این عملیات کشف شد.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مقابله با سارقان، شناسایی مالخرها و افزایش احساس امنیت شهروندان طی روزهای گذشته در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

دستگیری ۴۹ متهم و انهدام ۱۴ باند سرقت

فرمانده انتظامی البرز با اشاره به نتایج اجرای این طرح افزود: در جریان اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران، ۴۹ نفر از متهمان شناسایی و دستگیر شدند که ۳۹ نفر از آن‌ها سارق و ۱۰ نفر مالخر هستند.

وی با بیان اینکه ۱۴ باند سرقت نیز در جریان این عملیات شناسایی و اعضای آن‌ها دستگیر شدند، گفت: بیش از ۱۰۰ قلم از اموال مسروقه در این عملیات کشف و ضبط شده است.

سردار القاصی‌مهر ادامه داد: خودروها و موتورسیکلت‌های مسروقه، طلا و جواهرات از جمله اموالی هستند که در جریان اقدامات پلیس آگاهی کشف شده‌اند.

وی با تشریح حوزه فعالیت متهمان دستگیرشده بیان کرد: برخی از این افراد در زمینه سرقت از منازل، برخی در سرقت از اماکن خصوصی و گروهی نیز در سرقت لوازم داخل خودرو و موتورسیکلت فعالیت داشتند.

فرمانده انتظامی البرز همچنین از شناسایی و دستگیری متهمان مرتبط با سرقت‌های به عنف خبر داد و افزود: تلاش شبانه‌روزی مأموران در روزهای گذشته به شناسایی این افراد و کشف بخشی از اموال مسروقه منجر شده است.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد پلیس تنها به دستگیری سارقان محدود نمی‌شود، تصریح کرد: شناسایی شبکه‌های سرقت، برخورد با مالخرها، کشف اموال مسروقه و بازگرداندن آن‌ها به مالباختگان از محورهای اصلی اقدامات پلیس در این حوزه است.

سردار القاصی‌مهر با تأکید بر تداوم اقدامات انتظامی برای مقابله با عوامل ایجاد ناامنی گفت: پلیس با جدیت بیشتری با افرادی که امنیت شهروندان را مختل می‌کنند برخورد خواهد کرد و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی در دستور کار نیست.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا برخورداری از اطلاعات مرتبط با فعالیت سارقان و مالخرها، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ یا مراجعه به مقرهای انتظامی اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای بررسی گزارش‌ها و شناسایی متهمان انجام شود.

فرمانده انتظامی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت رعایت نکات حفاظتی از سوی شهروندان اظهار کرد: تقویت ایمنی منازل، استفاده از قفل و درهای مستحکم، نصب دوربین‌های مداربسته و ایجاد حفاظ مناسب می‌تواند از ورود آسان سارقان جلوگیری کند.

سردار القاصی‌مهر از شهروندان خواست با جدی گرفتن تدابیر پیشگیرانه و همکاری با پلیس، زمینه کاهش فرصت ارتکاب سرقت و افزایش امنیت اجتماعی را فراهم کنند.

به گفته وی، متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.