به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل بود که خبر وقوع آتش سوزی در سینما یادمان سمنان در صدر اخبار رسانه های شهرستان سمنان نشست سینمایی که اتفاقاً به تازگی با همراهی بخش خصوصی و ارشاد اسلامی رونق گرفته بود.

حادثه سینما یادمان تلخ بود چرا که یکی از زیرساخت های توسعه فرهنگی و هنری شهرستان سمنان را نابود کرد و کام دولت داران هنر شهرستان را تلخ؛ اما به نظر می رسد که دولت به کمک این سینما می آید.

همزمان با صبح آخرین دوشنبه مهرماه ۱۴۰۵ نشست برنامه ریزی برای بازسازی سینما یادمان سمنان که چندی قبل دچار حریق گسترده شده بود، در اداره کل ارشاد اسلامی استان سمنان برگزار شد.

سیدرسول موسوی‌نژادیان مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان در این نشست ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه در سینما یادمان گفت: این حادثه تلخ سبب بروز خسارات بسیار گسترده به سینما شده است

موسوی نژادیان از بازطراحی این سینما به صورت کامل خبر داد و ابراز کرد: در طرح جدید علاوه بر سالن اصلی که مورد بازسازی قرار می گیرد دو سالن کوچک هم به مجموعه یادمان افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار بخش خصوصی هم آمادگی خود را اعلام کرده تا برای بازسازی اقدامات لازم را صورت دهد، بیان کرد: در بازدید از این مجموعه داشتیم مقرر شد بازسازی مجموعه انجام شود.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم برای حمایت از این طرح با سازمان سینمایی و موسسه سینما شهر انجام شده است، گفت: امیدوار هستیم که بتوانیم دوباره این سینما که از لحاظ موقعیت مکانی هم بسیار ویژه است، را در حال بهره برداری مشاهده کنیم.