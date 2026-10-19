دستگیری ۷ متهم در اجرای طرح امنیت محله محور ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: طرح جامع امنیت محله محور با هدف ارتقای آرامش عمومی و پاکسازی محلات از سوی ماموران یگان امداد در نقاطی از شهر ملایر اجرایی شد.

وی افزود: در جریان اجرای طرح جامع امنیت محله محور مأموران موفق شدند ۶ نفر توزیع‌کننده مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند و از آنها مقادیری مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف و ۲ دستگاه خودرو به همراه یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به متهمان توقیف شد.

فرمانده انتظامی ملایر تصریح کرد: ماموران همچنین در این ماموریت یک سارق را شناسایی و دستگیر کردند که در بازرسی از مخفیگاه وی سه حلقه لاستیک، ۲ عدد رینگ، یک عدد قفل فرمان و یک عدد جک خودرو کشف شد.

وی ادامه داد: توقیف سه دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفات حادثه‌ساز و ایجاد مزاحم از دیگر نتایج این طرح بود و تمامی متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ ساکی در ادامه به عملکرد پلیس راهور این شهرستان در حوزه برخورد با تخلفات رانندگی نیز اشاره کرد و گفت: ماموران پلیس راهور در شهریورماه سال جاری ۳۱ دستگاه خودرو را به دلیل تخلفاتی نظیر رانندگی بدون گواهینامه، مخدوش بودن پلاک و ایجاد آلودگی صوتی توقیف و رانندگان متخلف را به مرجع قضایی معرفی کردند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نقش مهمی در حفظ نظم ترافیکی و آرامش عمومی دارد، خاطرنشان کرد: با رانندگانی که با تخلفات خود حقوق شهروندان را نادیده می‌گیرند برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد شد و انتظار می‌رود رانندگان با رعایت مقررات و پرهیز از تخلف در حفظ نظم و امنیت ترافیکی با پلیس همکاری کنند.