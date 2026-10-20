به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی با تشریح نتایج اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز اظهار کرد: این طرح از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه با هدف کنترل سرعت‌های غیرمجاز، مقابله با رفتارهای پرخطر رانندگی و ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، دوربین‌های ثابت جاده‌ای بیش از ۵۳ هزار تخلف سرعت را ثبت کردند و مأموران پلیس راه نیز با بیش از ۳۳ هزار راننده متخلف برخورد قانونی داشتند.

رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به برخوردهای میدانی مأموران ادامه داد: در این مدت، ۱۵۶ دستگاه خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات سرعت بحرانی به پارکینگ منتقل شدند و بیش از ۸۵۰ دستگاه خودرو نیز به‌صورت ساعتی توقیف شدند.

تقی‌خانی سرعت غیرمجاز را از عوامل مهم وقوع و تشدید تصادفات جاده‌ای دانست و گفت: افزایش سرعت، فرصت واکنش راننده را کاهش می‌دهد و مسافت توقف خودرو را افزایش می‌دهد؛ عواملی که به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی، لغزندگی سطح راه، کاهش دید و ترافیک سنگین، احتمال وقوع تصادف را بیشتر می‌کنند.

وی افزود: پیامد چنین تخلفاتی می‌تواند به حوادثی جبران‌ناپذیر با جراحات شدید و تلفات جانی منجر شود.

رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر نقش مکمل نظارت هوشمند و حضور میدانی مأموران تصریح کرد: تخلفات سرعت، چه از طریق دوربین‌های ثبت تخلف شناسایی شوند و چه در جریان نظارت مستقیم مأموران در جاده‌ها، مشمول برخورد قانونی خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: کنترل هوشمند ترددها، حضور مستمر مأموران در محورهای مواصلاتی و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز به‌صورت جدی در دستور کار پلیس راه استان قرار دارد و با رانندگانی که با رفتارهای مخاطره‌آمیز، جان خود و دیگر کاربران جاده‌ای را به خطر می‌اندازند، برابر مقررات برخورد خواهد شد.



