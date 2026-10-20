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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

ثبت ۵۳ هزار تخلف در جاده‌های قزوین

ثبت ۵۳ هزار تخلف در جاده‌های قزوین

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از ثبت بیش از ۵۳ هزار تخلف سرعت با دوربین‌های ثابت و برخورد قانونی با بیش از ۳۳ هزار راننده متخلف طی طرح پنج‌روزه تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی با تشریح نتایج اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز اظهار کرد: این طرح از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه با هدف کنترل سرعت‌های غیرمجاز، مقابله با رفتارهای پرخطر رانندگی و ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، دوربین‌های ثابت جاده‌ای بیش از ۵۳ هزار تخلف سرعت را ثبت کردند و مأموران پلیس راه نیز با بیش از ۳۳ هزار راننده متخلف برخورد قانونی داشتند.

رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به برخوردهای میدانی مأموران ادامه داد: در این مدت، ۱۵۶ دستگاه خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات سرعت بحرانی به پارکینگ منتقل شدند و بیش از ۸۵۰ دستگاه خودرو نیز به‌صورت ساعتی توقیف شدند.

تقی‌خانی سرعت غیرمجاز را از عوامل مهم وقوع و تشدید تصادفات جاده‌ای دانست و گفت: افزایش سرعت، فرصت واکنش راننده را کاهش می‌دهد و مسافت توقف خودرو را افزایش می‌دهد؛ عواملی که به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی، لغزندگی سطح راه، کاهش دید و ترافیک سنگین، احتمال وقوع تصادف را بیشتر می‌کنند.

وی افزود: پیامد چنین تخلفاتی می‌تواند به حوادثی جبران‌ناپذیر با جراحات شدید و تلفات جانی منجر شود.

رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر نقش مکمل نظارت هوشمند و حضور میدانی مأموران تصریح کرد: تخلفات سرعت، چه از طریق دوربین‌های ثبت تخلف شناسایی شوند و چه در جریان نظارت مستقیم مأموران در جاده‌ها، مشمول برخورد قانونی خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: کنترل هوشمند ترددها، حضور مستمر مأموران در محورهای مواصلاتی و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز به‌صورت جدی در دستور کار پلیس راه استان قرار دارد و با رانندگانی که با رفتارهای مخاطره‌آمیز، جان خود و دیگر کاربران جاده‌ای را به خطر می‌اندازند، برابر مقررات برخورد خواهد شد.


کد مطلب 6984191

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