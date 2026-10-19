به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بتی مک‌گوایر بازیگری که بیشتر برای ایفای نقش مادربزرگ، در کمدی شبکه ABC با نام «دردهای رشد» شناخته می‌شد، در ۱۰۰ سالگی و بر اثر کهولت سن از دنیا رفت.

مک‌گوایر ۷ سال در سریال «دردهای رشد» در نقش «کیت مالون»، مادرِ شخصیت «مگی» (با بازی جوانا کرنز) حضور داشت.

علاوه بر «دردهای رشد»، کارنامه تلویزیونی مک‌گوایر شامل حضور در سریال‌هایی همچون «فالکون کرست»، «نمایش دوریس دی»، «کلمبو»، «پیشتازان فضا»، «هیل استریت بلوز»، «بخش فوریت‌های پزشکی»، «سی‌اس‌آی: میامی»، «مک‌گایور»، «مهتاب» و «فرشتگان چارلی» است.

در سینما هم مک‌گوایر در فیلم‌هایی چون «کما» به کارگردانی مایکل کرایتون ایفای نقش کرد.

این بازیگر همچنین در کنار چهره‌های برجسته تئاتر برادوی، از جمله اتل مرمن، باربارا کوک، بی آرتور و تونی رندال، در اجراهای اصلی نمایش‌های «ساده و شیک»، «شکار شاد» و «اوه، کاپیتان!» روی صحنه رفته بود و بازیگر تورهای نمایشی آثاری همچون «جیپسی»، «خاله مِیم»، «مِیم»، «الیور!»، «چگونه در کسب‌وکار موفق شویم ...» و «زیگفلد فولیز ۱۹۵۶» بود.

مک‌گوایر در سال‌های پایانی عمر خود، شغلی داوطلبانه برعهده گرفت و در کلینیک حقوقی «ائتلاف برای بقای اقتصادی» کار کرد تا به مستأجران کم‌درآمدی که در معرض تخلیه اجباری خانه بودند، یاری رساند.