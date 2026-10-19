به گزارش خبرنگار مهر،سردارحمید دامغانی، پیش از ظهر دوشنبه در جشن بزرگ روز پرستار که به همت بسیج اقشار متخصصین سپاه قدس گیلان در رشت برگزار شد، اظهار کرد: نام‌گذاری روز پرستار به دلیل حساسیت، سختی و تلاش فراوانی است که این شغل می‌طلبد.

فرمانده سپاه قدس گیلان، با اشاره به نقش پرستاران در مراقبت از بیماران افزود: پرستاران از لحظه ورود به محل خدمت، با تمام وجود در کنار بیماران قرار می‌گیرند و رنج آنان را احساس می‌کنند. آن‌ها خود را در مسیر درمان بیمار سهیم می‌دانند و این چرخه خدمت و همراهی ادامه پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه جایگاه کادر پرستاری، به‌ویژه پرستاران زن، بسیار ارزشمند است، گفت: پرستاران در طول مدت خدمت با بیماران همنشین اندو تیمارداری، دلسوزی و همراهی با آنان را به‌طور مستمر ادامه می‌دهند. این نقش، به‌ویژه برای کادر پرستاری زن که از روحیه عاطفی نیرومندی برخوردارند، اهمیتی ویژه دارد.

حضرت زینب(س)، الگوی پرستاری و رهبری

سردار دامغانی با اشاره به میلاد حضرت زینب(س) و نقش پرستاری ،تصریح کرد:نقش حضرت زینب(س) در واقعه عاشورا، هم بصیرتی بود و هم پرستاری. شخصیت آن حضرت جایگاهی ویژه دارد و ایشان در جریان عاشورا، افزون بر ایفای نقش بصیرتی، مسئولیت مراقبت و پرستاری را نیز بر عهده داشتند.

وی با اشاره به سنگینی مصیبت عاشورا برای حضرت زینب(س) افزود: شهادت فرزندان، برادرزاده‌ها، برادران و دیگر نزدیکان ایشان، بار سنگینی از مصیبت را بر دوش آن حضرت گذاشت. تحمل این همه مصیبت از صبح تا ظهر عاشورا، ایمانی بسیار نیرومند می‌طلبید.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه حضرت زینب(س) نمونه‌ای از زن مسلمان است ،تصریح کرد: حضرت زینب (س)در کنار رهبری کاروان، تیمارداری و پناه عاطفی بازماندگان، رهبری نهضت را نیز بر عهده داشت .

وی گفت: امام حسین(ع) برای احیای دین جدشان قیام کردند و اگرچه در ظاهر، همراهان ایشان در عاشورا به شهادت رسیدند و نهضت در بن‌بست قرار گرفت، حضرت زینب(س) از همان لحظه رهبری نهضت را بر عهده گرفتند.

سردار دامغانی با بیان اینکه حاکمان باطل مسیر را برای تحریف حقیقت و پیشبرد اهداف خود هموار می‌دیدند،اظهار کرد حضرت زینب(س) در کنار تیمارداری و حمایت از بازماندگان، از رهبری نهضت نیز دست نکشیدند.

وی افزود: اگر حضرت زینب(س) احساس تکلیف نمی‌کردند و این نقش را نمی‌پذیرفتند، اثری از اسلام ناب باقی نمی‌ماند؛ آنچه امروز از اسلام ناب باقی مانده، محصول عمل و ایستادگی حضرت زینب(س) است.

زنان در جامعه و تاریخ نقش آفرین هستند

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به الگوی سوم زن گفت: نقش زن مسلمان می‌تواند چنین باشد. رهبر شهید با طرح الگوی سوم زنان، الگویی را مطرح کردند که در آن زن مسلمان می‌تواند در جامعه حضور داشته باشد و در عین حال در تاریخ‌سازی نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از زنان ایثارگر و خدمت‌گزار اظهار کرد: زن مسلمان را می‌توان در قامت شهیدانی چون مرضیه نبوی نیا و شهیده پرستار خانغلی زاده، و نیز در میان مردمی دید که به میدان آمدند و در خیابان‌ها حضور یافتند.

سردار دامغانی «جنگ رمضان» را حاصل فتنه دشمن عنوان کردو افزود:تاریخ قضاوت خواهد کرد که زنان و مردانی بودند که یک تنه در برابر هجومی تمام‌عیار و ناجوانمردانه ایستادند؛ هجومی که ایمان، اعتقادات و سرزمینشان را هدف گرفته بود.

وی با تأکید بر نقش زنان در این حضور مردمی گفت: در این برانگیختگی و بعثت مردمی، زنان نقشی اصلی داشتند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با گرامیداشت یادو خاطره شهدای کادر درمان بویژه شهیده نبوی نیا ،گفت:شهیده نبوی‌نیا زنی مؤمنه و حافظ قرآن بود که در خدمت به مردم فعالیت می‌کرد و در پی خیانت دشمن به شهادت رسید.

وی با اشاره به حضور اجتماعی زنان و مردان ایرانی گفت: ایرانیان ثابت کردند که می‌توان در اجتماع حضور داشت و هم‌زمان تاریخ‌ساز بود. با وجود آسیب‌هایی که به کشور وارد می‌شود، این ملت تسلیم ناپذیر و شکست‌ناپذیر است و دشمن تصور نمی‌کرد با چنین ملتی روبه‌رو شود.

سردار دامغانی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند با ایجاد مشکلات اقتصادی و برهم‌زدن انسجام مردم، جامعه را دچار تفرقه کند،ادامه داد: حضور و ایستادگی مردم نشان داده است که آنان در دفاع از ایمان، اعتقادات و سرزمین خود پایدارند.

وی با تاکید بر حفظ انسجام ملی در هر شرایطی گفت:هیچ چیز نباید کوچکترین خللی در انسجام ملی ایجاد کند.