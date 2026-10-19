بهسازی کامل ۵۵۰ کیلومتر از کریدور نوار ساحلی جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کریدور نوار ساحلی کشور حدفاصل عسلویه تا دیلم به طول ۵۵۰ کیلومتر در محدوده استان بوشهر قرار دارد و به دلیل اهمیت استراتژیک بنادر تجاری و لزوم ایمن‌سازی تردد خودروهای سنگین و محموله‌های پتروشیمی، بهسازی این محور به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گرفته است.

انجام ۲۲۷ کیلومتر روکش و بهسازی در سال جاری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر با اشاره به حجم اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون افزود: در این مدت، ۲۲۷ کیلومتر از این کریدوری نوار ساحلی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان بهسازی شده است.

وی گفت: این اقدامات شامل عملیات روکش آسفالت، لکه‌گیری، اجرای آسفالت حفاظتی و درزگیری بوده است.

۱۶۰ کیلومتر در دست اجرا و ۱۷۶ کیلومتر در مرحله مناقصه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات انجام‌شده، بهسازی ۱۶۰ کیلومتر دیگر از این مسیر با برآورد اعتباری معادل ۴۰۰ میلیارد تومان با قوت در حال اجراست.

رستمی اضافه کرد: همچنین ۱۷۶ کیلومتر دیگر با اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان در مرحله مناقصه قرار دارد که با نهایی شدن تشریفات قانونی و تعیین پیمانکاران، عملیات اجرایی آن کلید خواهد خورد تا در نهایت تمامی طول مسیر کریدوری به‌صورت کامل بهسازی شود.

وی یادآور شد: با تکمیل کامل پروژه‌های بهسازی این کریدور، شاهد ارتقای ضریب ایمنی، کاهش چشمگیر مدت زمان سفر، بهینه‌سازی مصرف انرژی و در نهایت افزایش رضایت‌مندی کاربران جاده‌ای خواهیم بود.

پیشرفت ۶۰ درصدی جایگزینی نیوجرسی در محور عسلویه - کنگان

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود از تداوم راهداری محوری در دو کریدور اصلی استان توسط ادارات شهرستانی خبر داد و گفت: در این راستا اقداماتی نظیر نصب و شستشوی علائم، خط‌کشی راه‌ها و تأمین روشنایی نقطه‌ای به صورت مستمر در دست اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: برای کاهش شدت تصادفات خطرناک رخ‌به‌رخ، پروژه مهم جایگزینی نیوجرسی با حفاظ‌های فلزی در محور عسلویه - کنگان (و بالعکس) با اعتباری معادل ۷۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته که این طرح از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی برخوردار است.