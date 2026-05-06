رستمی: پروژه های شاخص راهداری استان بوشهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید رییس کمیسیون انرژی و نماینده شهرستان های جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی از پروژه های راهداری از فعال بودن پروژه های شاخص راهداری جنوب استان خبر داد و اظهار کرد : با توجه به نقش مهم این پروژه ها در تسهیل و ایمنی تردد، با تامین اعتبار موردنیاز تسریع خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر افزود: فاز یک و دو پروژه تعریض و بهسازی محور ساحلی «بردخون-دیر» به طول ۱۵ کیلومتر و اعتبار ۸۵ میلیارد تومان از پروژه های شاخص این اداره کل در جنوب استان است.

رستمی یادآور شد: تلاش می شود با تامین اعتبار موردنیاز، این پروژه در هفته دولت به بهره برداری برسد.

وی همچنین با اشاره به پروژه تعریض و بهسازی قطعه ب محور «آبدان- دوراهک» یادآور شد: با پیگیری های صورت گرفته، ۱۷۰ میلیارد تومان به این پروژه تخصیص یافته که با تکمیل آن، از مرکز استان تا دوراهک به راه اصلی ارتقا خواهد یافت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خاطرنشان کرد: پروژه ساماندهی میدان «شهنیا» در شهرستان دیر نیز در صورت تأمین اعتبارات تکمیلی، تا هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گفته رستمی، پروژه های اصلاح تقاطع حادثه خیز ورودی «پرک»، نقطه حادثه خیز «پیچ مخازن» کنگان و اجرای جداکننده بتنی (نیوجرسی) محور «سیراف- کنگان» هم از دیگر فعالیت های شاخص راهداری در جنوب استان است.