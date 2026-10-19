ایمنی مخازن میعانات گازی پالایشگاه پنجم تقویت شد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کامبیز صفتی با اشاره به اجرای پروژه سیستم همبندسازی روی مخازن ذخیره‌سازی میعانات گازی پالایشگاه پنجم بیان کرد: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تجهیزات و بهبود سیستم حفاظت الکتریکی، با محوریت کارکنان واحد مهندسی و اجرای طرح‌های پالایشگاه انجام شد.

وی افزود: سیستم همبندسازی RGA با هدف ایجاد مسیر اتصال الکتریکی مطمئن و پایدار میان سقف متحرک مخازن، بدنه مخازن و شبکه زمین طراحی و نصب شده است.

مدیر پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی یادآور شد: با این اقدام، امکان برقراری و کنترل اتصال الکتریکی مناسب میان این اجزا فراهم می‌شود.

صفتی ادامه داد: اجرای این سیستم نقش مؤثری در کنترل و تخلیه بارهای ناشی از الکتریسیته ساکن و جلوگیری از ایجاد اختلاف ظرفیت هنگام بهره‌برداری دارد و از این طریق، به افزایش ایمنی تجهیزات و فرایندهای عملیاتی کمک می‌کند.