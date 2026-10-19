ارائه خدمات محرومیت زدایی در روستاهای مهدیشهر

محمد حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از شروع به فعالیت جهادی عمرانی قرارگاه جهادی شهید پیران و کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهدیشهر خبر داد.

وی افزود: این اردوی جهادی و عمرانی به همت قرارگاه شهید پیران در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم مهدیشهر، درجزین، فولاد محله و ... در حال اقدام است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از عملیات عمرانی و بهسازی منابع آب روستاهای محروم، بهسازی و تعمیر خانه های نیازمندان، ایزوگام پشت بام منازل محرومان و ... در قالب این اردوی جهادی و عمرانی خبر داد.

ذوالفقاری همچنین گفت: قرارگاه جهادی شهید پیران کمیته امداد در مهدیشهر احداث ۱۶ مورد چشمه بهداشتی و حمام را در دستور کار دارند.

وی افزود: تعمیرات ۳۸ مورد مسکن مددجویان کمیته امداد خمینی (ره) در شهرستان مهدیشهر از دیگر اقدامات جهادی قرارگاه مذکور در قالب این اردو خواهد بود.