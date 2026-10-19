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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

ارائه خدمات محرومیت زدایی در روستاهای مهدیشهر

ارائه خدمات محرومیت زدایی در روستاهای مهدیشهر

مهدیشهر- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از ارائه خدمات محرومیت زدایی به مددجویان کمیته امداد مهدیشهر در قالب اردوی جهادی خبر داد.

محمد حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از شروع به فعالیت جهادی عمرانی قرارگاه جهادی شهید پیران و کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهدیشهر خبر داد.

وی افزود: این اردوی جهادی و عمرانی به همت قرارگاه شهید پیران در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم مهدیشهر، درجزین، فولاد محله و ... در حال اقدام است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از عملیات عمرانی و بهسازی منابع آب روستاهای محروم، بهسازی و تعمیر خانه های نیازمندان، ایزوگام پشت بام منازل محرومان و ... در قالب این اردوی جهادی و عمرانی خبر داد.

ذوالفقاری همچنین گفت: قرارگاه جهادی شهید پیران کمیته امداد در مهدیشهر احداث ۱۶ مورد چشمه بهداشتی و حمام را در دستور کار دارند.

وی افزود: تعمیرات ۳۸ مورد مسکن مددجویان کمیته امداد خمینی (ره) در شهرستان مهدیشهر از دیگر اقدامات جهادی قرارگاه مذکور در قالب این اردو خواهد بود.

کد مطلب 6982553

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