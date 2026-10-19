رای گیری انتخابات فدراسیون ژیمناستیک با تنها یک کاندیدا

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون ژیمناستیک صبح امروز از ساعت ۱۰.۳۰ دقیقه به ریاست سیدمحمد شروین اسبقیان در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.



در ابتدای مجمع رای‌گیری شفاهی برای انتخاب رئیس مجمع انجام شد که در نهایت سیدمحمد شروین اسبقیان به عنوان رئیس مجمع انتخاب شد. با دستور رییس مجمع برای حق رای سرپرستان به صورت رای‌گیری شد اما در نهایت حق رای به سرپرستان داده نشد.



حمزه امین‌منش، احمد بهاری، هادی خناری‌نژاد، مقداد قلندرپور و حبیب نوظهوری پنج نامزد نهایی انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک هستند که ۲۷ مهرماه برای رسیدن به کرسی ریاست رقابت خواهند کرد.



لغو دستور توقف انتخابات فدراسیون ژیمناستیک



پیش از این اخباری مبنی بر احتمال توقف انتخابات این فدراسیون به دلیل شکایت رئیس سابق منتشر شده بود.



در پی پیگیری‌های اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان، دستور موقت قضایی مبنی بر توقف برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک لغو شد تا این انتخابات در موعد مقرر برگزار شود.



انصراف چهار نفر از کاندیداتوری ریاست فدراسیون ژیمناستیک



در ابتدای مجمع، مقداد قلندرپور و حمزه امین منش و بهاری از کاندیداتوری ریاست فدراسیون ژیمناستیک انصراف دادند. همچنین در ادامه حبیب نوظهوری هم دیگر کاندیدای ریاست فدراسیون ژیمناستیک پیش از آغاز ارایه برنامه‌هایش از ادامه کاندیداتوری به نفع هادی خناری‌نژاد انصراف داد.



به این ترتیب انتخابات فدراسیون ژیمناستیک با تک نامزد ادامه پیدا کرد.

