عامل ضرب و جرح پزشک مسجدسلیمانی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: در پی وقوع ضرب و جرح یک پزشک در کلینیک درمانی شهرستان مسجدسلیمان، رسیدگی به پرونده با اقدام اطلاعاتی ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه عامل این حادثه با همکاری معتمدین و متنفذین محلی با پلیس، خود را تسلیم قانون کرد، افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد انگیزه این درگیری اختلافات قبلی بوده و عامل حادثه پس از شناسایی، با هماهنگی مرجع قضائی تحویل قانون شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان با قدردانی از همکاری معتمدان و شهروندان، بیان کرد: با هرگونه اخلال در امنیت عمومی و آسیب به شهروندان و کادر درمان قاطعانه و بدون مماشات برخورد می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد احساس امنیت مردم خدشه‌دار شود.