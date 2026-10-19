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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

گام تازه برای نهضت آسفالت ایوانکی؛ حواله ۱۰۰ تن قیر صادر شد

گام تازه برای نهضت آسفالت ایوانکی؛ حواله ۱۰۰ تن قیر صادر شد

گرمسار- نماینده گرمسار و آرادان در مجلس از صدور حواله ۱۰۰ تن قیر برای شهرداری ایوانکی با هدف تقویت زیرساخت‌های شهری و بهسازی معابر خبر داد و اعلام کرد هزینه حمل این محموله نیز تأمین شده است.

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری‌های ملی برای ارتقای زیرساخت‌های ایوانکی، به‌ویژه شهر جدید ایوانکی و سایت‌های نهضت ملی مسکن، خبر داد.

وی با اشاره به نتایج این پیگیری‌ها اظهار کرد: حواله ۱۰۰ تن قیر از محل اعتبارات بند ۳ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برای شهرداری ایوانکی صادر شده است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه حمل این محموله قیر نیز پرداخت شده است، افزود: پس از مشخص شدن پیمانکار مربوطه، اقدامات لازم برای حمل و تخلیه قیر انجام خواهد شد.

عربی با تأکید بر ضرورت استفاده از این ظرفیت برای اجرای نهضت آسفالت و بهسازی معابر شهری ایوانکی، خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها برای توسعه امکانات و ارتقای زیرساخت‌های این شهر ادامه دارد.

کد مطلب 6982756

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