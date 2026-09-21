حسن شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نهضت ملی مسکن در گرمسار و ایوانکی بیان داشت: تسهیل در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در قالب نشست شورای مسکن شهرستان گرمسار با حضور مدیران دستگاه های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این نشست مصوبات خوبی نیز داشت، افزود: پیرو دستورات استاندار و با توجه به سیاست های کلی نظام در بخش حمایت نهضت ملی مسکن و مساکن حمایتی، نشست هماهنگی برای رفع موانع این طرح در گرمسار و آرادان با حضور مدیران کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در فرمانداری گرمسار برگزار شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری سمنان با بیان اینکه به همت مسئولان کارهای خوبی در شهرستان گرمسار در قالب نهضت ملی مسکن انجام شده است، بیان داشت: در زمینه زیرساخت ها نیاز است که هماهنگی هایی صورت گیرد به خصوص در سایت نهضت ملی مسکن شهر جدید ایوانکی این اتفاق باید زودتر رخ می داد.

شکریان با بیان اینکه تعدادی واحد نهضت ملی مسکن در گرمسار و ایوانکی برای دهه فجر سال جاری آماده افتتاح می شوند، ابراز داشت: هماهنگی لازم برای تکمیل زیرساخت های مورد نیاز این طرح ها انجام شده است.

وی با بیان اینکه در راستای تسهیل گری آماده سازی نهضت ملی مسکن گرمسار و ایوانکی اقدامات خوبی انجام شده است، افزود: در سایت شهر قدیم ایوانکی و سایت جدید آماده سازی فرور و درند نیز مصوباتی با حضور مدیران بنیاد مسکن و راه و شهرسازی تصویب شده که می تواند شرایط را برای اجرای طرح ها مهیا سازد.