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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

رفع موانع نهضت ملی مسکن در گرمسار؛ تولید مسکن تسهیل می‌شود

رفع موانع نهضت ملی مسکن در گرمسار؛ تولید مسکن تسهیل می‌شود

گرمسار- فرماندار گرمسار از رفع موانع تولید مسکن در قالب نهضت ملی مسکن در این شهرستان خبر داد و گفت: تسهیل در تولید مسکن در گرمسار و شهر ایوانکی در دستور کار قرار دارد.

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری نشست مشترک با هدف رفع مشکلات زمین نهضت ملی مسکن در گرمسار با حضور مدیران کل دستگاه های ذیربط بیان کرد: یکی از وظایف دولت تامین مسکن برای مردم به خصوص اقشار محروم است.

وی با بیان اینکه راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان سمنان در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده اند، افزود: در حوزه نهضت ملی مسکن در گرمسار اتفاقات خوبی رخ داده و به خصوص واحد های بسیاری در شهر جدید ایوانکی احداث شده است.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه در شهر قدیم ایوانکی و همچنین سایت فرور گرمسار نیز طرح نهضت ملی مسکن در دست اجرا است، تاکید کرد: امیدواریم با رفع موانع موجود، بتوانیم در آینده نزدیک شاهد تولید مسکن در مجموعه های مذکور باشیم.

کد مطلب 6953923

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    نظرات

    • مصطفی IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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      پاسخ
      برای دولت حتما سودی دارد که زمین را به خود مستاجری که واجد شرایط هست نمی‌دهد و می‌خواهد خودش بسازد که مردم چند سال معطل شوند .زمین را به خود مردم بدهید تاخودشان با وام بسازندتا بعد از یکسال صاحبخانه شود.نه چندسال منتظرباشند.

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