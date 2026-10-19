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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

۹  کشته بر اثر انفجار در شهر «الزاویه» لیبی

۹  کشته بر اثر انفجار در شهر «الزاویه» لیبی

منابع خبری از کشته شدن ۹ نفر بر اثر انفجاری در لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، منابع خبری از کشته شدن ۹ نیروی امنیتی در شهر الزاویه لیبی خبر دادند.

انفجاری در یکی از مراکز امنیتی در منطقه «الهرشه» در شهر الزاویه، واقع در حدود ۶۰ کیلومتری غرب طرابلس، پایتخت لیبی، رخ داد.

یک منبع پزشکی اعلام کرد که بر اثر انفجار یک گلوله خمپاره، دست‌کم ۹ نفر کشته و ۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.

جسد قربانیان و مجروحان این حادثه به بیمارستان منتقل شده است.

منابع رسانه‌ای همچنین اشاره کرده‌اند که احتمال افزایش شمار کشته‌شدگان وجود دارد و بیمارستان‌های شهر به دلیل کمبود شدید خون، از شهروندان خواسته‌اند تا برای اهدای خون اقدام کنند.

کد مطلب 6982830

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