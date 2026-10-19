امام جمعه و فرماندار گیلانغرب بر تقویت مسجدمحوری تأکید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست قرارگاه مسجد شهرستان گیلانغرب ظهر دوشنبه با حضور حجت‌الاسلام ساداتی، امام جمعه، حشمت رضایی، فرماندار، بخشداران، شهرداران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و حاضران درباره تقویت نقش مساجد در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسیدگی به مسائل محلی تبادل نظر کردند.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به جایگاه مساجد در نظام اسلامی اظهار کرد: احیای کارکردهای دینی، فرهنگی و اجتماعی مساجد و توجه به عمران و آبادانی این مراکز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی مساجد را از مهم‌ترین پایگاه‌های ارتباط میان مردم و نظام اسلامی دانست و افزود: رونق فعالیت‌های مسجدمحور، تقویت جایگاه امامان جماعت و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی ضروری است.

امام جمعه گیلانغرب همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان و بخش گواور در مسیر تردد زائران اربعین حسینی تصریح کرد: ظرفیت مساجد این مناطق می‌تواند در خدمت‌رسانی فرهنگی و معنوی به زائران مورد استفاده قرار گیرد.

حجت‌الاسلام ساداتی با بیان اینکه مسیرهای منتهی به مرز مهران در استان ایلام و مرز سومار در شهرستان گیلانغرب از مسیرهای مهم تردد زائران اربعین هستند، خاطرنشان کرد: آمادگی مساجد در این مسیرها، تقویت فرهنگ میزبانی و استفاده از توان مردم و فعالان مسجدی برای استقبال شایسته از زائران اهمیت دارد.

حشمت رضایی، فرماندار گیلانغرب نیز با تأکید بر ضرورت تقویت مسجدمحوری در مدیریت مسائل محلات و روستاها اظهار کرد: مساجد به دلیل برخورداری از اعتماد عمومی و ارتباط مستقیم با مردم، ظرفیت مناسبی برای شناسایی نیازها، پیگیری مطالبات و افزایش مشارکت مردمی در حل مشکلات محلی دارند.

وی افزود: احیای نقش مساجد نیازمند تقویت ارتباط میان امامان جماعت، مردم و دستگاه‌های اجرایی است تا این مراکز در کنار فعالیت‌های دینی و فرهنگی، زمینه‌ای برای طرح و پیگیری مشکلات محلات و روستاها فراهم کنند.

فرماندار گیلانغرب همچنین بر لزوم تقویت ارتباط مدیران با مردم تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید با حضور میدانی در دهستان‌ها و مناطق مختلف شهرستان، مسائل و مطالبات مردم را شناسایی و از ظرفیت‌های محلی برای پیگیری و رفع مشکلات استفاده کنند.

در پایان این نشست، تقویت جایگاه امامان جماعت، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد، افزایش مشارکت مردم در برنامه‌های مسجدمحور و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد شهرها، روستاها و بخش گواور برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین و رسیدگی به مسائل محلی مورد تأکید قرار گرفت.