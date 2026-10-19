وجود ۱۵ هزار موقوفه و ۴۸ هزار رقبه در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت‌الاسلام رضا صادقی در همایش کارشناسان فناوری و ارتباطات اوقاف سراسر کشور، با اشاره به جایگاه امامزادگان استان، به‌ویژه امامزاده جعفر (ع)، اظهار کرد: این امامزاده با چهار واسطه به امام صادق (ع) منتسب است و مردم یزد از دیرباز به خاندان اهل بیت (ع) ارادت داشته‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با بیان اینکه بخش قابل توجهی از موقوفات استان خرد هستند، گفت: مدیریت بیش از ۱۵ هزار موقوفه و حدود ۴۸ هزار رقبه، نیازمند دقت و تلاش مستمر است.

صادقی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم مذهبی در مساجد و حسینیه‌های یزد در طول سال، این حضور را نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن اعتقادات مذهبی مردم دانست و ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین همایش‌هایی به بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های معنوی و موقوفات استان کمک کند.