  1. استانها
  2. یزد
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

وجود ۱۵ هزار موقوفه و ۴۸ هزار رقبه در استان یزد

وجود ۱۵ هزار موقوفه و ۴۸ هزار رقبه در استان یزد

یزد- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد از وجود بیش از ۱۵ هزار موقوفه و حدود ۴۸ هزار رقبه در این استان خبر داد و بر جایگاه مذهبی یزد و ظرفیت‌های گسترده موقوفات آن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت‌الاسلام رضا صادقی در همایش کارشناسان فناوری و ارتباطات اوقاف سراسر کشور، با اشاره به جایگاه امامزادگان استان، به‌ویژه امامزاده جعفر (ع)، اظهار کرد: این امامزاده با چهار واسطه به امام صادق (ع) منتسب است و مردم یزد از دیرباز به خاندان اهل بیت (ع) ارادت داشته‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با بیان اینکه بخش قابل توجهی از موقوفات استان خرد هستند، گفت: مدیریت بیش از ۱۵ هزار موقوفه و حدود ۴۸ هزار رقبه، نیازمند دقت و تلاش مستمر است.

صادقی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم مذهبی در مساجد و حسینیه‌های یزد در طول سال، این حضور را نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن اعتقادات مذهبی مردم دانست و ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین همایش‌هایی به بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های معنوی و موقوفات استان کمک کند.

کد مطلب 6982938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها