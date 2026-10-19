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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

جشنواره ملی «نسل امید» در قزوین به کار خود پایان داد

جشنواره ملی «نسل امید» در قزوین به کار خود پایان داد

قزوین- دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» با معرفی برگزیدگان رشته‌های عکاسی و گرافیک و تأکید بر نقش هنر در آگاهی‌بخشی درباره بحران جمعیت و فرزندآوری در قزوین به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» دوشنبه ۲۷ مهرماه با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان در خانه جوان قزوین برگزار شد.

این جشنواره به همت حوزه هنری استان قزوین و اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد و در پایان، برگزیدگان رشته‌های عکاسی و گرافیک معرفی شدند.

در آیین اختتامیه این رویداد، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قزوین و رئیس حوزه هنری استان بر نقش هنر در آگاه‌سازی جامعه درباره بحران جمعیت و موضوع فرزندآوری تأکید کردند.

جشنواره ملی هنری «نسل امید» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری، به دنبال توجه‌بخشی به مسئله جمعیت و فرزندآوری و استفاده از ابزار هنر برای طرح این موضوع در جامعه است.

کد مطلب 6983187

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