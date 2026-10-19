جشنواره ملی «نسل امید» در قزوین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» دوشنبه ۲۷ مهرماه با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان در خانه جوان قزوین برگزار شد.

این جشنواره به همت حوزه هنری استان قزوین و اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد و در پایان، برگزیدگان رشته‌های عکاسی و گرافیک معرفی شدند.

در آیین اختتامیه این رویداد، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قزوین و رئیس حوزه هنری استان بر نقش هنر در آگاه‌سازی جامعه درباره بحران جمعیت و موضوع فرزندآوری تأکید کردند.

جشنواره ملی هنری «نسل امید» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری، به دنبال توجه‌بخشی به مسئله جمعیت و فرزندآوری و استفاده از ابزار هنر برای طرح این موضوع در جامعه است.

