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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

آریان: نمایشگاه ملی عکس «ایران من- سرای من» در بجنورد افتتاح شد

آریان: نمایشگاه ملی عکس «ایران من- سرای من» در بجنورد افتتاح شد

بجنورد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: نمایشگاه ملی عکس «ایران من، سرای من» با ارائه ۴۰ اثر از هنرمندان کشور در بجنورد افتتاح شد و تا هفتم شهریور ادامه دارد.

مهدی آریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نمایشگاه ملی عکس «ایران من، سرای من» به همت انجمن سینمای جوانان ایران_ دفتر بجنورد(باشگاه عکاسان) از روز چهارشنبه در گالری مهر پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد افتتاح شد.

وی در ادامه افزود: در این نمایشگاه ۲۹ اثر از هنرمندان عکاس کشور و ۱۱ عکس هم از هنرمندان خراسان شمالی به نمایش گذاشته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: این نمایشگاه تا هفتم شهریورماه در گالری پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

آریان بیان کرد: نمایش آثار هنرمندان ملی در خراسان شمالی فرصتی برای آشنایی علاقه‌مندان با ظرفیت‌های هنر عکاسی و ایجاد ارتباط میان هنرمندان این حوزه است.

کد مطلب 6921782

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