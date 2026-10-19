محکومیت صریح تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونی توسط چین در گفتگو با عارف

به گزارش خبرگزاری مهر،«لی چیانگ»، رئیس شورای دولتی چین در دیدار با عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با «تجاوز آشکار» خواندن اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در میانه مذاکرات و بدون مجوز شورای امنیت، بر مواضع شفاف و قاطع پکن در محکومیت واشنگتن و تل‌آویو، مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه، ضرورت احیای توافق‌نامه اسلام‌آباد و دفاع همه‌جانبه از حقوق مشروع جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی تاکید کرد.



در دیدار محمد رضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با «لی چیانگ»، رئیس شورای دولتی چین، مقام عالی‌رتبه چینی مواضع صریح، قاطع و همه‌جانبه پکن در قبال جمهوری اسلامی ایران و تحولات اخیر را اعلام کرد.



لی چیانگ در این دیدار با صراحت به تشریح دیدگاه‌های دولت چین درباره اقدامات خصمانه علیه کشورمان پرداخت و اظهار داشت: آنچه توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران اتفاق افتاده، تجاوزی آشکار است که در میانه مذاکرات و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد رخ داده است.



رئیس شورای دولتی چین با تاکید بر پایداری پکن در اصول دیپلماتیک خود تصریح کرد: مواضع ما در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم صهیونی و دفاع از حقوق مشروع ایران، کاملاً شفاف و قاطع است. ما خواهان احیای توافق‌نامه اسلام‌آباد هستیم و با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا صراحتاً مخالفت می‌کنیم.



وی در ادامه با اشاره به عزم مشترک تهران و پکن برای ارتقای سطح مناسبات دوجانبه افزود: اراده ما گسترش همه‌جانبه روابط دو کشور است. دو تمدن بزرگ ایران و چین از هزاران سال سابقه و اشتراکات عمیق برخوردارند و به قول شما ایرانی‌ها «دل به دل راه دارد»؛ بنابراین ما اراده جدی داریم که بنیاد دوستی دو کشور و دو ملت را بیش از پیش تقویت کنیم و در مجامع بین‌المللی نیز قاطعانه از حقوق مشروع ایران دفاع نماییم.

