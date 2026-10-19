یحیی سریع: ۶ عملیات موفق موشکی و پهپادی در عمق عربستان انجام دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در چارچوب پاسخ به تجاوز وحشیانه سعودی که کشور و ملت ما را هدف قرار می‌دهد و طی ۴۸ ساعت ، طی بیش از ۲۰۰ حمله هوایی و موشکی، غیرنظامیان را در صنعا، پایتخت یمن و دیگر مناطق هدف قرار داده و ده‌ها شهید و زخمی از جمله از میان زنان و کودکان برجای گذاشته است و تعداد کل حملات متجاوزان سعودی از زمان تشدید تجاوز به کشورمان را به بیش از ۲۷۰۰ حمله هوایی و موشکی رسانده است؛ نیروهای مسلح به یاری خداوند ۶ عملیات با شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد انجام دادند.

وی بیان کرد: اولین عملیات شرکت آرامکو را در ینبع در دو مرحله هدف قرار داد که این اصابت دقیق بود و موجب آتش سوزی گسترده شد. دومین عملیات میدان نفتی الشیبه را هدف قرار داد که اصابت دقیق بود و موجب آتش سوزی شد. سومین عملیات فرودگاه خالد در ریاض را در سه مرحله هدف قرار داد که اصابت دقیق و مستقیم بود.

او افزود: عملیات چهارم فرودگاه بین المللی ابها و رادارهای وابسته به دشمن سعودی در الحصن و الرحمه و پایگاه هوایی خمیس مشیط در سه مرحله بود که اصابت های مستقیم بود و سبب توقف پروازها و خسارات وارده به پایگاه هوایی شد. عملیات پنجم مرکز نیروی دریایی سعودی را هدف قرار داد که اصابت دقیق بود شماری کشته و زخمی در میان دشمن سعودی برجای گذاشت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: عملیات ششم رادار دشمن سعودی را بئر عسکر هدف قرار داد که این اصابت مستقیم بود و به انهدام این رادار منجر شد.

وی در پایان تاکید کرد: یمن به خداوند و یاری خداوند اتکا دارد و در برابر این دشمن جنایتکار کرنش نخواهد کرد. یمن به یاری خداوند با تمام قدرت و اقتدار و عزم راسخ و اراده و ایمان به مقابله با دشمن ادامه خواهد داد و با عملیات گسترده و ضربات کوبنده پاسخ خواهد داد. ما به عملیات نظامی در عمق سعودی ادامه می دهیم و معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را تا زمان توقف تجاوز و پایان محاصره کشور عزیزمان ادامه خواهیم داد.