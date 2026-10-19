امیدعالیشاه: بنیاد شهید هم باید به پرونده خداداد عزیزی ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه پس از شکست گل گهر برابر استقلال گفت: دو تیم موقعیت هایی داشتند که می توانستند برنده شوند. اگر ما از این موقعیت ها استفاده می کردیم نتیجه بهتری می گرفتیم.

وی در مورد تشویق خداداد عزیزی از سوی هواداران استقلال به هنگام ورود او به زمین گفت: در هر تیمی یک عده هوادارنما وجود دارد اما من تا به حال بی ادبی از هواداران استقلال نسبت به خودم ندیدم. زمانی که برای من در قطر اتفاقی افتاده بود پیام های پرمهر و محبت شان را دریافت کردم.

عالیشاه در مورد آخرین وضعیت پرونده شکایتش از خداداد عزیزی گفت: موضوع را از کانال خودش پیگیری می کنم. نمی خواهم از حق خودم بگذرم. این حقی است که اگر از آن بگذرم نسبت به خانواده شهدا اجحاف شده است. به نظرم حتی بنیاد شهید هم می تواند ورود کند چرا که توهین به خانواده شهدا عادی سازی می شود. دایی من ۱۵ ساله بود که شهید شد و تا جایی که یادم می آید پدربزرگم تا اواخر عمرش حتی نمی توانست به عکسش نگاه کند و سر قبرش هم نرفت بعد یک نفر به این راحتی می آید به خانواده شهدا توهین کند.

وی با بیان این که از قوه قضائیه تقاضی رای محکم و بازدارنده دارد، ادامه داد: بعضی ها می توانند رای را به تمسخر بگیرند اما امیدوارم قوه قضائیه رای قاطعی بدهد و برخورد کند. از مراجه ذیصلاح پیگیر این موضوع هستم.

عالیشاه در مورد این که تندیس در نظر گرفته شده از سوی باشگاه پرسپولیس را دریافت نکرده است گفت: در مورد موضوعات پرسپولیس می شود در زمان مناسب صحبت کرد. نمی خواهم حرفی بزنم که تیم را به حاشیه ببرم. شرایط تیم خوب است و نمی خواهم حرفی بزنم که ایجاد حاشیه کند.

وی در مورد این که ۱۴ سال در پرسپولیس به استقلال نباخته بود گفت: من الان بازیکن گل گهر هستم و خیلی خوب نیست که بخواهم در این مورد صحبت کنم.