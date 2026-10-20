گل یاسر آسانی نامزد بهترین گل هفته آسیا شد + لینک رای

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا از آغاز رای‌گیری برای انتخاب زیباترین گل هفته دوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ خبر داد.

هفته دوم این رقابت‌ها شاهد گل‌های تماشایی متعددی بود. از حرکت‌های انفرادی خیره‌کننده گرفته تا گل‌هایی که بازیکنان تعویضی پس از ورود به زمین به ثمر رساندند و با گل‌های سرنوشت‌ساز خود نتیجه مسابقه را تغییر دادند.

کریستیانو رونالدو؛ النصر عربستان مقابل نفتچی

در دقیقه ۴۲ این بازی، پس از یک حرکت تیمی زیبا یحیی توپ ارسالی سادیو مانه را با سینه مهار کرد و کریستیانو رونالدو با چرخشی سریع، ضربه‌ای محکم به توپ زد و آن را وارد دروازه کرد. با این گل شمار گل‌های اسطوره فوتبال پرتغال به ۹۸۱ رسید و همچنان در حال افزایش است.

اولی واتکینز؛ الهلال عربستان مقابل السد قطر

سوریا بازیکن السد، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از گلزنی اولی واتکینز به کار گرفت اما نتوانست مانع مهاجم سابق استون ویلا شود. خرید جدید الهلال عربستان در پایان یک حرکت تیمی و پاس‌کاری زیبا توپ را وارد دروازه کرد تا تیم سعودی از حریف خود پیش بیفتد.

حسین رحیمی؛ العین امارات مقابل نیروی هوایی عراق

حسین رحیمی در این مسابقه مهارناپذیر ظاهر شد و با به ثمر رساندن دو گل، نقش مهمی در برتری چهار بر صفر العین تا پایان نیمه نخست داشت. چهار دقیقه پس از آغاز یک حرکت هجومی زیبا از سوی العین پالاسیوس توپ را برای رحیمی فراهم کرد و این بازیکن نیز با ضربه‌ای دقیق و خونسردانه آن را به گل تبدیل کرد.

یاسر آسانی؛ استقلال ایران مقابل الغرافه قطر

نخستین شوت در چارچوب استقلال به گل تبدیل شد و یاسر آسانی با ضربه‌ای تماشایی قفل دروازه الغرافه را شکست. بازیکن استقلال پس از پیشروی از سمت راست زمین شوتی فوق‌العاده از فاصله حدود ۱۸ متری روانه دروازه کرد. توپ با قوسی نزولی از کنار دست‌های احمد کونه گذشت و به گوشه بالای سمت چپ دروازه رفت تا تیم ایرانی لیگ برتر فوتبال به گل برسد.

ترینکائو؛ الاهلی عربستان مقابل الوصل امارات

ترینکائو بار دیگر تیمش را پیش انداخت و گل برتری الاهلی را به شکلی تماشایی به ثمر رساند. او از سمت راست ضربه‌ای کات‌دار روانه دروازه کرد که پس از عبور از مدافعان و با وجود شیرجه دروازه‌بان الوصل، هورکاس، در گوشه پایین سمت چپ دروازه جای گرفت.

سردار آزمون؛ شباب الاهلی امارات مقابل الاتحاد عربستان

سردار آزمون با به ثمر رساندن دو گل در نیمه نخست، قدرت گلزنی خود را برابر تیم قدرتمند عربستانی به نمایش گذاشت. پاس عمقی رضا غندی‌پور فضای لازم را برای به ثمر رسیدن گل دوم شباب الاهلی فراهم کرد و آزمون نیز با ضربه‌ای بسیار دقیق و حساب‌شده توپ را وارد دروازه کرد.

فابیو آبرو؛ بیجینگ چین مقابل بوریرام یونایتد تایلند

مهاجم پرتغالی پس از گذشت یک ساعت از مسابقه وارد زمین شد و خیلی زود در کانون توجه قرار گرفت. پرتاب بلند گیلرمه راموس به محوطه خطر ارسال شد و لین لیانگ‌مینگ با ضربه خود توپ را در منطقه خطر نگه داشت. فابیو آبرو نیز که در موقعیت مناسبی قرار داشت، با ضربه سر توپ را از اتریج عبور داد و به گل تبدیل کرد.

تما ماتسودا؛ کیوتو سانگا ژاپن مقابل راتچابوری تایلند

این بازیکن ژاپنی در دقایق پایانی و در حالی که زمان زیادی تا پایان مسابقه باقی نمانده بود، گل پیروزی‌بخش تیمش را به ثمر رساند. هاروکی آرای از جناح چپ سانتری دقیق ارسال کرد و ماتسودا با ضربه‌ای روی هوا، توپ را از کامپون عبور داد و دروازه حریف را باز کرد.

دیوگو اولیویرا؛ دائجون هانا سیتی‌زن کره جنوبی مقابل شانگهای پورت چین

اولیویرا با حرکتی جسورانه و خم شدن برای ضربه زدن به توپ، ارسال جونگ جائه‌هی از سمت راست را با ضربه سر به گل تبدیل کرد تا دائجون هانا سیتی‌زن برابر قهرمان سوپرلیگ چین به تساوی یک بر یک برسد.

یوسئی توشیدا؛ گامبا اوساکا ژاپن مقابل نیوکاسل جتس استرالیا

یوسئی توشیدا پنج دقیقه پیش از پایان نیمه نخست، با ضربه سری دقیق گل تساوی را به ثمر رساند و شادی هواداران نیوکاسل جتس را از بین برد. الی آدامز پس از حرکتی تکنیکی، توپ را از جناح راست ارسال کرد و توشیدا در نزدیکی تیر دروازه آن را با ضربه سر به گل تبدیل کرد تا نماینده لیگ ژاپن بار دیگر به جریان مسابقه بازگردد.

مارکوس گیلرمه؛ جوهور دارالتعظیم مالزی مقابل پوهانگ استیلرز کره جنوبی

مارکوس گیلرمه در محوطه شش‌قدم حریف همواره خطرناک ظاهر می‌شد. او در دقایق پایانی مسابقه از سد مدافعان گذشت و در شرایطی که دروازه‌بان روی زمین افتاده بود، توپ را وارد دروازه خالی کرد.

یویا کوواساکی؛ ویسل کوبه ژاپن مقابل چونبوک هیوندای موتورز کره جنوبی

یک حرکت ترکیبی روان و دقیق، موقعیت گلزنی مهمی برای ویسل کوبه ایجاد کرد. یویا کوواساکی در پایان این حمله با ضربه‌ای تک‌ضرب توپ را وارد دروازه کرد و برتری نماینده ژاپن را به دو گل افزایش داد.

برای رای دادن در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (اینجا) کلیک کنید.