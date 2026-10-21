وینگر استقلال به چادرملو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، روز جمعه اول آبان در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف چادرملو اردکان خواهد رفت.

محمدحسین اسلامی وینگر مهاجم استقلال که در جریان دیدار برابر گل‌گهر از ناحیه دست چپ دچار مصدومیت شده بود مشکلی برای همراهی آبی‌پوشان در این مسابقه ندارد و می‌تواند در اختیار کادر فنی قرار بگیرد.

همچنین امیرمحمد رزاقی‌نیا که پیش از این با مصدومیت مواجه شده بود، در دیدار مقابل گل‌گهر دقایقی به میدان رفت و برای بازی برابر چادرملو نیز در دسترس کادر فنی استقلال خواهد بود.

دیدار تیم‌های استقلال و چادرملو اردکان از ساعت ۱۶:۴۵ روز جمعه اول آبان در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار می‌شود.