به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید امیرحسین موسوی شامگاه دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با انجام اقدامات اطلاعاتی متوجه فعالیت یک قاچاقچی شدند.
وی ادامه داد: یکی از قاچاقچیان سابقهدار قصد انتقال و فروش مواد مخدر سنتی از شهرهای شمالی کشور به شاهرود را داشته است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان یادآور شد: با همکاری نیروی انتظامی شاهرود ماموران در مسیر تردد این فرد مستقر شدند و پس از رصد خودروهای عبوری، وسیله نقلیه موردنظر را شناسایی و متوقف کردند.
موسوی ادامه داد: در بازرسی دقیق از خودرو دو کیلوگرم تریاک که به شیوهای حرفهای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.
وی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق راههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند.
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