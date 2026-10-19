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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

کشف ۲ کیلوگرم تریاک از قاچاقچی سابقه‌دار در شاهرود

کشف ۲ کیلوگرم تریاک از قاچاقچی سابقه‌دار در شاهرود

سمنان- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان از دستگیری قاچاقچی سابقه‌دار و کشف دو کیلوگرم تریاک جاسازی‌ شده در خودروی وی در محورهای منتهی به شاهرود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید امیرحسین موسوی شامگاه دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با انجام اقدامات اطلاعاتی متوجه فعالیت یک قاچاقچی شدند.

وی ادامه داد: یکی از قاچاقچیان سابقه‌دار قصد انتقال و فروش مواد مخدر سنتی از شهرهای شمالی کشور به شاهرود را داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان یادآور شد: با همکاری نیروی انتظامی شاهرود ماموران در مسیر تردد این فرد مستقر شدند و پس از رصد خودروهای عبوری، وسیله نقلیه موردنظر را شناسایی و متوقف کردند.

موسوی ادامه داد: در بازرسی دقیق از خودرو دو کیلوگرم تریاک که به شیوه‌ای حرفه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6983254

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