کشف ۲۸۵ کیلوگرم مواد مخدر در کویر شاهرود؛ ۴ قاچاقچی مسلح کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان از انجام یک عملیات پیرامون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و اظهار کرد: گشت کویری گردان ۱۲۰ تکاوری انتظامی استان سمنان حین اجرای گشت‌زنی هدفمند در عمق کویر شاهرود متوجه مورد مشکوک شدند.

وی ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی بر تحرکات باندهای قاچاق مواد مخدر و اشرار مسلح، دو دستگاه وانت مزدا که یک دستگاه موتورسیکلت نیز آنها را همراهی می‌کرد، شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان توضیح داد: مأموران پس از شناسایی خودروها، دستور ایست صادر کردند اما سرنشینان بدون توجه به اخطار پلیس اقدام به فرار کردند و در ادامه، با استفاده از سلاح‌های جنگی به سمت مأموران تیراندازی کردند.

حسینی با بیان اینکه مأموران یگان تکاوری در چارچوب مأموریت قانونی خود با واکنشی سریع و قاطع به تیراندازی قاچاقچیان پاسخ دادند، یادآور شد : در پی تبادل آتش، چهار نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح کشته شدند.

وی اضافه کرد: راکب موتورسیکلت نیز از محل متواری شد که شناسایی و دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان سمنان ادامه داد: در بازرسی از محل درگیری، ۲۸۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و چهار قبضه سلاح جنگی و شکاری به همراه مقادیر قابل توجهی مهمات از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

حسینی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان و اشرار مسلح خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در مناطق کویری و مرزی، اجازه فعالیت به باندهای قاچاق مواد مخدر را نخواهد داد و با هرگونه تحرک مجرمانه با اقتدار برخورد می‌کند.