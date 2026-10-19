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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۵

درخشش بانوان کاراته‌کای زیرکوه با کسب ۲۰ مدال در مشهد

درخشش بانوان کاراته‌کای زیرکوه با کسب ۲۰ مدال در مشهد

بیرجند- بانوان کاراته‌کای شهرستان زیرکوه در رقابت‌های کاراته مشهد مقدس، با کسب ۵ مدال طلا، ۸ مدال نقره و ۷ مدال برنز، در مجموع ۲۰ مدال رنگارنگ کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان کاراته‌کای شهرستان زیرکوه در رقابت‌های کاراته مشهد مقدس حضور یافتند و با کسب ۲۰ مدال درخشش قابل‌توجهی از خود به نمایش گذاشتند.

در این رقابت‌ها، ورزشکاران زیرکوه موفق به کسب پنج مدال طلا، هشت مدال نقره و هفت مدال برنز شدند.

بر اساس این گزارش، هستی کامکار، زینب کامکار، حوریه سعادت‌پور، فاطمه بهلولی و مهسا عباسی‌مقدم مدال طلا کسب کردند.

همچنین کیانا کامکار، ریحانه محمدی، طنان بهلولی، المیرا عابدینی، ستایش مجیدی، مهسا سعدی، کوثر دادی و نازنین دهمرده به مدال نقره دست یافتند.

محدثه جانی (نوده)، مهسا کامکار، نازنین‌زهرا میری، مهیا کاظمی، ثنا مجیدی، فاطمه صالحی و فاطمه دهمرده نیز مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کردند.

تیم کاراته بانوان شهرستان زیرکوه با مربیگری شیهان زینب حسینی اسفاد و سرپرستی شیهان سید شاهرخ حسینی در این مسابقات حضور یافت.

کد مطلب 6983268

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