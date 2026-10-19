ساماندهی بیش از ۵۰ خبازی آزادپز در بروجرد؛ فقط ۲ واحد مجوز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولدی عصر امروز دوشنبه در جلسه شورای آرد و نان شهرستان بروجرد اظهار داشت: ساماندهی خبازی‌های آزادپز و تعیین وضعیت قانونی فعالیت آن‌ها از جمله موضوعاتی است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌شود.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، بیش از ۵۰ خبازی آزادپز در بروجرد فعالیت دارند که از این تعداد تنها ۲ واحد دارای مجوزهای لازم هستند؛ ازاین‌رو برای بررسی وضعیت این واحدها و فراهم‌کردن زمینه صدور مجوزهای قانونی، کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است.

نظارت بر توزیع آرد و ارتقای کیفیت نان

فرماندار ویژه بروجرد با تأکید بر ضرورت نظارت بر توزیع آرد و بهبود کیفیت نان گفت: در راستای حمایت از نانوایی‌های شهرستان و ارتقای کیفیت نان تولیدی، تعیین تکلیف پیمانکار واجد صلاحیت برای توزیع آرد در دستور کار قرار دارد تا امکان نظارت دقیق‌تر بر روند توزیع و رعایت عدالت در این حوزه فراهم شود.

ولدی با اشاره به سهمیه جدید آرد و راه‌اندازی سامانه پایش آرد تصریح کرد: هدف این اقدامات، مدیریت و توزیع عادلانه آرد یارانه‌ای، آرد صنف و صنعت و آرد اختصاص‌یافته به روستاییان و عشایر است.

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی فعالیت خبازی‌ها و نظارت بر چرخه توزیع آرد تأکید کرد.