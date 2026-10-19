https://mehrnews.com/x3dnxS ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۹ کد مطلب 6983375 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۹ شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب۲۳۳ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب اراک- در این ویدئو شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۳ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6983375 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۲ تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب تجلی حضور مردم محلات در شب ۲۳۲ تجدید عهد با رهبری دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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