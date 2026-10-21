https://mehrnews.com/x3dpCm ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ کد مطلب 6985946 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۵ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب خمین- در این ویدئو میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۵ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6985946 کپی شد مطالب مرتبط روایت وفاداری مردم دیار آفتاب به آرمانهای انقلاب در شب ۲۳۴ حضور شب ۲۳۳ مقاومت و پرچم گردانی مردم محلات در تجدید بیعت با رهبر انقلاب شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب۲۳۳ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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