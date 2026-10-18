https://mehrnews.com/x3dn34 ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۵ کد مطلب 6982159 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۵ تجلی حضور مردم محلات در شب ۲۳۲ تجدید عهد با رهبری محلات-در این ویدئو تجلی حضور مردم محلات در شب ۲۳۲ تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6982159 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مقتدرانه و حماسی مردم ولایتمدار شهرستان محلات در شب ۲۳۱ ۲۳۱ شب حضور؛ روایت وفاداری مردم استان مرکزی به آرمانهای انقلاب شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۰ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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