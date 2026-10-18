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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۵

تجلی حضور مردم محلات در شب ۲۳۲ تجدید عهد با رهبری

تجلی حضور مردم محلات در شب ۲۳۲ تجدید عهد با رهبری

محلات-در این ویدئو تجلی حضور مردم محلات در شب ۲۳۲ تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6982159

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