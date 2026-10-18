https://mehrnews.com/x3dn2Y ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۶ کد مطلب 6982155 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۶ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۲ تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۲ تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6982155 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع ۲۳۰ مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما