مدرسه سنگر اول مبارزه با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه سادات ابراهیمی صبح سه‌شنبه در بیست و سومین اجلاس سالانه مدارس صدرا در مشهد به تبیین شعارهای راهبردی امسال مدارس صدرا پرداخت و اظهار کرد: شعارها راهبردها و مسیرهای حکمرانی را مشخص می‌کنند و عنوان «مدرسه ایرانی، سنگر همدلی برای مبارزه با استکبار جهانی»، خطوط راهبردی تربیت را در مدارس روشن می‌سازد.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش افزود: امروز مهم‌ترین عرصه فعالیت استکبار، عرصه شناخت و فضای اجتماعی است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم به مقابله با استکبار برخیزیم، باید از همان نقطه‌ای شروع کنیم که شناخت فرزندانمان در آن شکل می‌گیرد و سازماندهی اجتماعی آغاز می‌شود و آن نهاد چیزی جز «مدرسه» نیست.

وی با طرح این پرسش که چه تحولی در سطح حکمرانی و کنش‌های روزمره مدرسه باید رخ دهد تا قدرت مقابله عملیاتی با استکبار ایجاد شود، تصریح کرد: استکبار امروز در تلاش است تا باور به ناتوانی، درماندگی آموخته‌شده و احساس ناتمامی را در ملت‌ها به ویژه نسل امروز و فردا ایجاد کند. در برابر این راهبرد، مدرسه باید باور خودباوری را در دانش‌آموز زنده و احیا کند.

ابراهیمی تأکید کرد: خودباوری با مونولوگ، شعار، مکالمه و حتی مفاهمه صرف اتفاق نمی‌افتد، بلکه این تحول از درون مدیر آغاز می‌شود. خودباوری مسیرهای عملیاتی روشنی دارد که مهم‌ترین آن فراهم کردن بستری برای نقش‌آفرینی دانش‌آموزان، خارج کردن آنان از دایره صرفاً مخاطب بودن، و اعطای فرصت تجربه توفیق و حتی اشتباه به آنان است تا اثرگذاری و عاملیت را درک کنند.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سه نکته در باب امیدآفرینی خاطرنشان کرد: تغییر روایت‌ها نخستین گام در این مسیر است؛ دشمن تمرکز خود را بر روایت ضعف‌ها و نداشته‌ها گذاشته و ما باید با روایت پیشرفت‌ها و قوت‌ها، امید را زنده نگه داریم. همچنین احساس عاملیت در افراد و تبیین سنت‌های الهی و قوانین قطعی عالم به عنوان پشتوانه متعالی آرمان‌ها، نقش اساسی در تقویت امید و پویایی در نظام تعلیم و تربیت دارد.

وی با اشاره به آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای هرگونه همکاری با مدارس صدرا، خاطرنشان کرد: مدارس صدرا به دلیل انعطاف و راهبردهای موجود، بستر بسیار مناسبی برای حکمرانی تربیتی هستند و می‌توانند الگوهای نوین تربیتی را در این مدارس به کار گرفته و به آموزش و پرورش کمک کنند تا با همدلی، زمینه ساز تربیت نسل ظهور باشیم.