نظافت:نیازمند تربیت نسلی مقاوم و مستحکم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد نظافت، ظهر سه‌شنبه در بیست و سومین اجلاس سالانه مدارس صدرا با اشاره به اهمیت و جایگاه خطیر تربیت نسل جوان اظهار کرد: کادر و مدیران مدارس تربیتی همچون مدارس صدرا باید آرزو داشته باشند که در زمره زنده‌کنندگان امر اهل‌بیت (ع) قرار گیرند؛ چرا که امام رضا (ع) فرمودند باید منش و برتری این مکتب بر تمامی مکاتب شناخته و درک شود.

کارشناس مسائل تربیتی با تأکید بر اینکه برای اعتلای جامعه نیازمند تربیت نسلی مقاوم و مستحکم هستیم، افزود: مقاومت نسل آینده چهار بعد اصلی دارد که شامل «مقاومت نظامی»، «مقاومت فرهنگی»، «مقاومت اقتصادی» و «مقاومت عاطفی» است و ریشه و موتور محرک تمامی آن‌ها، «ایمان قوی» به شمار می‌رود.

لزوم تقویت ایمان و آمادگی در ابعاد چهارگانه مقاومت

وی درباره بعد نظامی مقاومت تصریح کرد: دانش‌آموزان و نوجوانان ما علاوه بر مقاومت نظامی، بیش از آن به مقاومت فرهنگی نیاز دارند. در صدر اسلام و دوران دفاع مقدس، میدان‌های تمرین نظامی با مسائل ایمانی و عبادی آمیخته بود و استعدادهای جوانان در میدان‌های سخت شکوفا می‌شد، اما امروز در جنگ نرم و فرهنگی، کار به مراتب سخت‌تر است و مدیران و مربیان تربیتی نباید هدف اصلی را گم کنند.

نظافت با اشاره به مقاومت اقتصادی و لزوم تاب‌آوری در برابر مشکلات مالی بیان کرد: مقاومت اقتصادی به معنای کم‌مصرف بودن، پرفایده بودن و دوری از رفاه‌زدگی است. انسان‌های کم‌مصرف و مقاوم در برابر مشکلات، همانند درختان روییده در بیابان محکم‌تر و دیرپاتر هستند و هرچه تاب‌آوری جامعه در این حوزه بالاتر باشد، احتمال پیروزی و موفقیت بیشتر خواهد شد.

کارشناس مسائل تربیتی همچنین به مقاومت عاطفی و مدیریت عواطف اشاره کرد و گفت: نوجوانان باید پدر، مادر، همسر و دوستان خود را دوست داشته باشند، اما وابستگی عاطفی نباید به ایمان و اعتقادات آن‌ها ضربه بزند؛ چنان‌که انسان با تقوا در خطبه متقین امیرالمؤمنین (ع)، دوستی‌ها و عواطف خود را در راستای رضایت الهی مدیریت می‌کند.

تکریم شخصیت دانش‌آموزان و واگذاری مسئولیت

وی دین‌داری انتخابی را از ارکان مهم تربیت دانست و خاطرنشان کرد: دین‌داری پدر و مادر ارزشمند است، اما جوانان و نوجوانان باید با تکیه بر تفکر، تعقل و حق‌طلبی، راه و رسم مسلمانی را خود انتخاب کنند و بتوانند از آن دفاع نمایند.



نظافت با تأکید بر ضرورت شخصیت‌بخشیدن به دانش‌آموزان اظهار کرد: سیاست تربیتی در مدارس باید مبتنی بر تکریم، اعتماد و سپردن مسئولیت به دانش‌آموزان باشد تا از آسیب‌های نازپرورده‌بار آمدن جلوگیری شود؛ همان‌طور که پیامبران الهی همچون حضرت ابراهیم (ع) در مسائل مهم با فرزندان خود مشورت می‌کردند و ایده‌ها را از زبان آن‌ها بیرون می‌کشیدند.