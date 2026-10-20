به گزارش خبرنگار مهر، آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد، از جمله مسائلی هستند که پیشگیری از آن‌ها نیازمند آگاهی‌بخشی مستمر، تقویت مهارت‌های زندگی و حضور فعال و اثرگذار در بطن جامعه است.

در این میان، مساجد به‌عنوان یکی از کانون‌های ارتباطی و فرهنگی محلات و روحانیون به دلیل ارتباط نزدیک با خانواده‌ها و آشنایی با مسائل و ظرفیت‌های محلی، می‌توانند نقش مهمی در شناسایی آسیب‌ها، افزایش آگاهی عمومی و هدایت افراد به مسیرهای پیشگیرانه ایفا کنند.

توجه به این ظرفیت‌ها، به‌ویژه در محلات آسیب‌خیز، می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های هدفمند برای آگاه‌سازی جوانان و خانواده‌ها و کاهش زمینه‌های گرایش به اعتیاد باشد. رویکردی که بر ضرورت تقویت فعالیت‌های اجتماعی مسجدمحور و گسترش آموزش‌های محله‌ای تأکید دارد.

در همین راستا، صبح سه‌شنبه کارگاه آموزشی روحانیون پایگاه‌های اجتماعی و مناطق آسیب‌خیز بیرجند برگزار شد تا ضمن تبیین نقش روحانیون و مساجد در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، زمینه توسعه فعالیت‌های آموزشی و آگاهی‌بخش در محلات فراهم شود و روحانیون با تمرکز بر پیشگیری از اعتیاد و تقویت مهارت‌های زندگی، برنامه‌های مؤثرتری را برای ارتباط با خانواده‌ها و جوانان دنبال کنند.

حجت‌الاسلام محمد قناعت، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، در این کارگاه با تأکید بر نقش مساجد و روحانیون در کاهش آسیب‌های اجتماعی، خواستار گسترش فعالیت‌های روحانیون در زمینه پیشگیری از اعتیاد و برگزاری کارگاه‌های توجیهی و آموزشی در محلات آسیب‌خیز شد.

وی با اشاره به ظرفیت پایگاه‌های اجتماعی مسجدمحور در شناسایی و کنترل آسیب‌های اجتماعی، بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها برای آگاه‌سازی خانواده‌ها و جوانان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام قناعت با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، اظهار کرد: روحانیون به دلیل ارتباط نزدیک با خانواده‌ها و شناخت ظرفیت‌های محلی، از ظرفیت‌های مؤثر برای آگاه‌سازی جوانان و والدین در برابر تهدید اعتیاد برخوردارند و باید این نقش بیش از پیش فعال شود.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های توجیهی و آموزشی در محلات تأکید کرد تا زمینه افزایش آگاهی خانواده‌ها و تقویت اقدامات پیشگیرانه در برابر اعتیاد فراهم شود.

گفتنی است؛ در پایان این کارگاه مقرر شد روحانیون حاضر در پایگاه‌های اجتماعی بیرجند، برنامه‌های آموزشی محله‌محور خود را با محوریت پیشگیری از اعتیاد و تقویت مهارت‌های زندگی ارائه دهند.